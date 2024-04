Rock 80 Festival promove 2 novas edições de shows no mês de maio O evento estará no parque garota de Ipanema depois na quinta da boa Vista, e fecha o circuito no Aterro do Flamengo com programação...

O evento estará no parque garota de Ipanema depois na quinta da boa Vista, e fecha o circuito no Aterro do Flamengo com programação diversificada

O mês de maio traz Rock 80 Festival em dose dupla. O tradicional evento promoverá duas empolgantes edições, na Quinta Boa Vista, nos dias 04 e 05 maio, indo para a Praia do Flamengo nos dias 18 e 19 maio. Nas duas edições, o público amante do rock irá curtir bandas dos anos 80, com uma programação para toda a família curtir juntas. O Festival, já reconhecido por seu viés solidário, convida todos a doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições do Rio de Janeiro. A programação completa pode ser conferida no Instagram @rock80festival.

A cada edição, o evento tem buscado oferecer atrações para todas as idades, e diversas opções de gastronomia. O festival Cerveja Rio de Janeiro, é quem assina a curadoria das cervejarias artesanais para os adultos com mais de 20 tipos para todos os paladares.

A programação musical dos dias 04 e 05 de maio, trará os djs João Cobra, Anderson Rock, e apresentaçoes das bandas: SilverGun, Banda Expressando a Ideia - Exaid, Banda Lavender, Rockt Eve, TRemotto Oficial, Netos de Dona Neves, Banda Raivosos, Zimbermans Official, Toc 80, sacudindo os participantes com muita música aos roqueiros dos anos 80.

A meninada também irá aproveitar a Cidade da Criança, com diferentes brinquedos infláveis, com preços acessíveis, e um serviço de Foto na Cabine (grátis), para guardar os momentos do evento.

Fernando Fernandes, revela a alegria de ver que tem conquistado um público animado, que faz questão de estar em todas as edições. Para ele, a formação de público engajado é sempre importante, e ele é muito grato a todos, que fazem junto com ele, o Rock 80 Festival.

“Nosso público é amante de rock, e recebemos sempre amigos reunidos, assim como famílias que vão com seus filhos curtir um som. Vem muitos shows por aí. Não percam”, comenta.

Programação Musical deste final de semana:

SÁBADO – 04/05

10h – DJ João Cobra – Instagram @djjoaocobra

13h – Banda SilverGum – Instagram @sil.vergun. Repertório (AC/DC, Skid Row, Audioslave, Faith no More, Pearl Jam, Guns N Roses )

15h - Banda Expressando a Ideia - Exaid – Instagram @bandaexaid (CPM22,Cazuza, Charlie Brown, O Rappa, Raimundos , J Quest)

17h – Banda Lavender - @lavender_exp (Bon Jovi, Green Day, Plush, Creed, Marilion, Van Halen)

19h -Banda Rocket Eve – Instagram @rocket.eve.oficial (Whitesnake, Ozzy Osbourne, Iron Maiden , Kiss, Metallica)



DOMINGO – 05/05

10h - Dj Anderson Rock @andersonrockdj

11h30 – Banda TRemoto Oficial – Instagram @trremottooficial - (Cazuza, Legião, Uns e Outros, Biquini Cavadão, Lulu Santos, O Rappa)

13h – Netos e dona Neves - Instagram @netosdedonaneves Chaves (Temas de desenhos animados versão Rock N Roll )

15h – Banda Raivosos - Instagram @banda_raivosos ( Scorpions, System of Down, Th Clash, Titãs, Capital Inicial)

17h – Banda Zimberman Official – Instagram @ zimbermansofficial (Ira, RPM, Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Van Halen, Spy x Spy)

19h – Banda Toc 80 – Instagram @toc_80 (A-HA, Billy Idol, Madonna, Kid Abelha, Plebe Rude, Paralamas do Sucesso)



Confira a agenda das demais edições do Rock 80 Festival:

18 e 19/5 - Aterro do Flamengo

22/6 – Aniversário 6 anos do Rock 80 Festival no TT Garage Bar – Instagram @ttgarage.bar

24/8 – 1º BPE Tijuca passeio da Harley Davidson

Serviço:

Rock 80 Festival

Data: 04 e 05 maio

Horário: das 10 às 20h

Local: Quinta da Boa Vista