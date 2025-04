Rock Beats Acústico Banda volta ao Teatro com show intimista Cartão de Visita|Do R7 29/04/2025 - 16h21 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h21 ) twitter

Banda volta ao Teatro com show intimista

No dia 2/5, a banda Rock Beats retorna a Belo Horizonte para mais uma apresentação no palco do Centro Cultural Unimed-BH Minas, desta vez com o espetáculo Rock Beats Acústico. A cada ano que volta à capital mineira, a banda é recebida de braços abertos sempre com casa lotada, é uma conexão que se fortalece a cada encontro e transforma o show em uma verdadeira celebração coletiva. Com abertura do teatro às 20h e início do show às 20h30, a noite promete emoção, boas memórias e muita música feita com verdade. À venda na bilheteria do Teatro e na Sympla.

Com uma proposta mais intimista e potente ao mesmo tempo, o espetáculo Rock Beats Acústico convida o público a mergulhar em um repertório que atravessa décadas de grandes canções, com interpretações marcantes e novos arranjos cheios de personalidade.

O show reúne releituras emocionantes de clássicos da música brasileira e internacional, além de composições autorais da banda e faixas do trabalho solo da vocalista Daniela Firme, criando uma atmosfera envolvente, nostálgica e cheia de energia.

Entre as canções do repertório estão Maria Maria (Milton Nascimento e Fernando Brant), Como Nossos Pais (Belchior), Love of My Life (Freddie Mercury), The Best (Mike Chapman / Holly Knight) e Pais e Filhos (Legião Urbana). O show também traz faixas autorais como Eu Só Quero Ficar Só (finalista do Prêmio Multishow 2023), Dinamite, além de Nova Eu, Menina e Tudo Certo, Tudo Errado, do projeto solo de Daniela Firme.

Mais do que um show, Rock Beats Acústico é um encontro com a música que marcou gerações, repaginada, sentida e entregue com emoção.

Daniela Firme – voz e violão

Bruno Alburquerque – violão e voz

Alexandre Maka – baixo e voz

Ted Wesley – teclado

Arnoldo Ravizzini – bateria

Serviço

Rock Beats Acústico

Data: 2/5 (sexta-feira)

Horário: 20h30

Local: Teatro de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas – Rua da Bahia, 2.244

Classificação: 14 anos

Ingressos: Primeiro lote (até 16/4): R$160 (inteira); R$90 (ingresso solidário)

*Segundo lote (17/4 a 2/5): R$200 (inteira); R$110 (ingresso solidário)*

*Ingresso solidário: valor único, mediante doação de um quilo de alimento não perecível, exceto sal, dentro do prazo de validade, a ser recolhido na entrada do teatro, no dia e hora da apresentação.

À venda na bilheteria do Teatro e na Sympla.

Centro Cultural Unimed-BH Minas

Rua da Bahia, 2.244 - Lourdes. Belo Horizonte - MG