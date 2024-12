Rosa Amarela lança turnê nacional e reinventa 'Quero' de Elis Regina O duo Rosa Amarela, formado por Rodrigo Di Castro e Pris Mariano, inicia 2025 com uma agenda de shows que promete emocionar o público... Cartão de Visita|Do R7 02/12/2024 - 15h48 (Atualizado em 02/12/2024 - 15h48 ) twitter

O duo Rosa Amarela, formado por Rodrigo Di Castro e Pris Mariano, inicia 2025 com uma agenda de shows que promete emocionar o público em várias cidades brasileiras. Conhecidos por suas composições que combinam a riqueza da música popular brasileira com temas que exaltam ancestralidade, liberdade e a conexão com a natureza, o duo traz novidades que prometem marcar o ano.

O primeiro show de 2025 acontece no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, no Teatro Vanucci, na Gávea, Rio de Janeiro. Além das apresentações repletas de emoção e sensibilidade, o Rosa Amarela celebra o lançamento de sua versão de "Quero", composição de Thomas Roth, eternizada na voz de Elis Regina. A nova interpretação do duo transforma a canção em um hino contemporâneo à liberdade e à preservação ambiental, temas urgentes e inspiradores para tempos atuais.

Pré-save de "Quero": https://www.youtube. com/watch?v=90XM5CX9hiI

Agenda de shows do Rosa Amarela em 2025

‌



30 de janeiro – Rio de Janeiro | Teatro Vanucci

29 de março – Florianópolis | Teatro Dionísio

24 de abril – São Paulo | Teatro das Artes

23 de maio – Belo Horizonte | Teatro Unimed

24 de julho – São Paulo | Teatro das Artes

26 de julho – Curitiba | Teatro Fernanda Montenegro

9 e 10 de agosto – Porto Alegre | Teatro de Câmara Túlio Piva

14 de novembro – Recife | Teatro IMIP

Uma experiência musical única

‌



Os shows do Rosa Amarela sempre vão além da música, convidando o público a refletir sobre a preservação da natureza, a importância das raízes culturais e o poder transformador da arte. Com melodias cheias de sensibilidade e letras poéticas, o duo reafirma sua missão de emocionar e inspirar plateias em todo o Brasil.

Por fim, veja os clipes que já são sucessos no YouTube: Rosa de Fogo: https://www.youtube.com/ watch?v=9Nfo9b4_t3Y e Yemanjá: https://www.youtube. com/watch?v=KZOyLPXBJVg

‌



Contatos para shows e informações Comercial Rosa Amarela <comercialrosa8amarela@gmail. com>

Redes sociais: @duorosamarela (Instagram, YouTube, Spotify)