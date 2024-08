Rosa de Saron comemora um ano do “In Concert” com lançamento exclusivo Box comemorativo com CD e DVD físicos atende pedido dos fãs e colecionadores Cartão de Visita|Do R7 08/08/2024 - 20h56 (Atualizado em 08/08/2024 - 20h56 ) ‌



Box comemorativo com CD e DVD físicos atende pedido dos fãs e colecionadores

Ouça Girassol, dia 13 de Agosto, 00h: https://onerpm.link/ rosadesarongirassol

Histórico, o dia 6 de agosto de 2023 marcou a filmagem do projeto mais expressivo dos 35 anos da Rosa de Saron. No Theatro Municipal de São Paulo, a banda registrou o “In Concert”, DVD inédito que contou com grandes participações, como Pe. Fábio de Melo e Gustavo Mioto, e rendeu ao grupo milhares de plays nas plataformas. Agora, um ano após a gravação, Bruno, Rogério, Eduardo e Grevão lançam um box comemorativo com DVD e CD físicos, além de camisetas e pôsteres, tudo a pedido dos fãs e colecionadores.