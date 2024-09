Roupa Nova traz turnê de 40 anos neste sábado (14), para Ribeirão Preto Show acontece no Centro de Eventos Taiwan; Apresentação tem opção de ingresso com open bar e open food Cartão de Visita|Do R7 11/09/2024 - 22h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 22h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Show acontece no Centro de Eventos Taiwan; Apresentação tem opção de ingresso com open bar e open food

Neste sábado (14), a Virazóm vai oferecer aos fãs do grupo Roupa Nova uma oportunidade única e exclusiva, em um show que celebra os 40 anos de carreira da banda, responsável por sucessos como "Dona", "A Força do Amor", "Whisky a Go Go", "A Viagem", entre outros.

A nova proposta traz um setor de mesas open bar e open food de alta gastronomia, oferecido das 19h30 às 22h, com culinária italiana, com três opções de risoto, uma massa e dois tipos de pizza, assinado pelo buffet Pallato, e ainda uma seleção variada de sushis. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única e de alto nível para o público, garantindo conforto e diversão”, destaca Tânia.

O open food e open bar são oferecidos nos setores Mesa Ouro, Mesa Prata e Mesa Bronze. Na parte de bebidas, quem adquirir o ingresso desses setores poderá usufruir de água, refrigerante e cerveja. A carta de drinks de destilados estará disponível para compra separada. Já os fãs que estiverem na pista vão ter um bar exclusivo que venderá bebidas durante todo o show.

‌



As produtoras de grandes shows estão cada vez mais criativas para conquistar o público e proporcionar experiências únicas e especiais. Além da música de qualidade, os fãs buscam por algo a mais, como a chance de se conectar verdadeiramente com aquele momento.

Para atender a demanda, as empresas investem em novidades, conforto e comodidade, com setores VIPs, open bar e open food, por exemplo. “Hoje, qualquer evento pode se tornar uma experiência. Até as festas de família ou apresentações de escola, por exemplo, têm se tornado grandes eventos”, explica Tânia Mansur, da Virazóm, que atua na produção de eventos corporativos e shows.

‌



Investimento em estrutura

No início deste ano, a Virazóm anunciou o investimento de R$15 milhões em estrutura, com foco em inovações e em proporcionar as melhores experiências para o público. “Nosso foco em estrutura é contínuo e dentre esse investimento, estão atualizações como um inovador projeto de iluminação cenográfica, encontrados apenas em grandes produções, além da construção de espaços cenográficos”, explica Tânia.

‌



O formato apresentado pela Virazóm para o show do Roupa Nova é inédito e “preparado especialmente para esta apresentação, tornando o encontro ainda mais especial e único”, adianta Tânia. “A pista é bem localizada e os assentos, no setor de mesas, são confortáveis e com vista perfeita do palco”, complementa.

Local do grande show, o Taiwan Centro de Eventos também passou por melhorias, e oferece um espaço que traz conforto e praticidade em toda a sua estrutura, desde o estacionamento próprio com self parking no valor de R$ 50, até o ambiente interno, com ar-condicionado em todos os setores, além de acessibilidade completa para PCD’s, com área própria para assistir ao show.

“Tudo foi pensado para oferecer a melhor experiência possível para os fãs. É uma chance única para acompanhar uma das maiores bandas do país, em Ribeirão Preto, com todo conforto, comodidade e requinte possível”, finaliza.

Serviço:

Roupa Nova em Ribeirão Preto

Data: 14 de setembro (Sábado)

Horário: Abertura dos portões – 19h30 | Início do show – 22h

Local: Taiwan Centro de Eventos (Av. Dr. Francisco Gugliano, 2710 - Royal Park - Ribeirão Preto-SP