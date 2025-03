Roxette UK: O Brasil está prestes a reviver uma era inesquecível! Daqui a um mês e, pela primeira vez no país, banda inglesa inicia tour que passará por principais cidades, trazendo um espetáculo emocionante... Cartão de Visita|Do R7 12/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h25 ) twitter

Daqui a um mês e, pela primeira vez no país, banda inglesa inicia tour que passará por principais cidades, trazendo um espetáculo emocionante para reviver a era dourada da música

A contagem regressiva começou! Daqui a exatamente um mês, os fãs brasileiros terão a oportunidade de reviver a era de ouro do pop-rock ao vivo, com uma turnê que promete transportar o público diretamente para os anos 80 e 90.

Hits imortais como “It Must Have Been Love”, “Listen to Your Heart” e “The Look” serão celebrados em grande estilo nos palcos de principais cidades do país!

Se há algo que a música tem o poder de fazer, é nos levar de volta para momentos inesquecíveis da nossa vida. E quem nunca viveu uma história embalada pelos acordes marcantes de Roxette? Seja em romances arrebatadores, viagens inesquecíveis ou momentos de liberdade e emoção, as músicas da icônica dupla sueca se tornaram atemporais, atravessando gerações e conquistando milhões de corações ao redor do mundo.

‌



Agora, os fãs poderão sentir essa emoção ao vivo com a chegada da banda internacional Roxette UK, que fará uma turnê histórica em março e abril de 2025.

Liderada pela talentosa Libbi Cooper, que assume os vocais com uma interpretação emocionante e poderosa, e Matt Black, que incorpora a essência de Per Gessle com maestria, a banda é acompanhada por músicos excepcionais que trazem cada detalhe sonoro à vida. Juntos, eles já conquistaram palcos de Londres a Amsterdã, e agora se preparam para emocionar os brasileiros com uma turnê imperdível. Reconhecida como o tributo mais fiel ao lendário duo sueco, o grupo recria o som, a emoção e a energia das apresentações originais, encantando plateias ao redor do mundo.

‌



Com um repertório que inclui “The Look”, “Joyride”, “Must Have Been Love”, “Dressed For Success”, “Listen to Your Heart”, “Spending My Time”, “How Do You Do”, “Fading Like A Flower”, “Dangerous”, “Crash Boom Bang”, “Almost Unreal”, além de tantos outros sucessos, o espetáculo de quase 2 (duas) horas é uma viagem no tempo, trazendo memórias à tona e convidando o público a cantar junto cada verso, como se fosse a primeira vez.

Seja para aqueles que cresceram ouvindo Roxette, ou para quem descobriu essas músicas anos depois, essa turnê promete ser uma viagem no tempo, cheia de nostalgia, emoção e grandes momentos para cantar a plenos pulmões.

‌



Se você já se arrepiou ouvindo "It Must Have Been Love" no rádio, esse é o momento de sentir essa emoção AO VIVO!

TURNÊ BRASIL 2025

BELO HORIZONTE

Data: 21 de março de 2025 (sexta-feira)

Local: BeFly Minascentro – Belo Horizonte/MG

Endereço: Av. Augusto de Lima, 785 - Centro, Belo Horizonte – MG

Horário: 21h (Abertura dos portões às 20h)

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/ event/101908/d/295309

DIVINÓPOLIS

Data: 22 de março de 2025 (sábado)

Local: Espaço HIT – Divinópolis/MG

Endereço: R. Iate Clube, 227 - São José dos Salgados, Carmo do Cajuru - MG, 35510-000

Ingressos: https://osmelhoreseventos.com. br/comprar/2843/wine-sense

SÃO PAULO

Data: 23 de março de 2025 (domingo)

Local: Tokio Marine Hall – São Paulo/SP

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Vila Cruzeiro, São Paulo – SP

Horário: 20h (Abertura dos portões às 18h)

Ingressos: https://www.eventim.com.br/ artist/tokio-marine-hall/ roxette-uk-brazil-tour-2025- tokio-marine-hall-3752577/

VITÓRIA

Data: 26 de março de 2025 (quarta-feira)

Local: Espaço Patrick Ribeiro – Vitória/ES

Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque - Goiabeiras, Vitória – ES

Horário: 21h

Ingressos: https://www.blueticket.com.br/ evento/36993

CURITIBA

Data: 27 de março de 2025 (quinta-feira)

Local: Teatro Positivo – Curitiba/PR

Endereço: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido, Curitiba – PR

Horário: 21h

Ingressos: https://www.diskingressos.com. br/event/8889

JOINVILLE

Data: 28 de março de 2025 (sexta-feira)

Local: Teatro da Liga – Joinville/SC

Endereço: Rua Jaguaruna, 100 - Centro, Joinville – SC

Horário: 21h30

Ingressos: https://www.blueticket.com.br/ evento/36836

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Data: 29 de março de 2025 (sábado)

Local: Palácio Sunset – São José dos Campos/SP

Ingressos: https://www.clubedoingresso. com/evento/roxetteuk- palaciosunset

PORTO ALEGRE

Data: 4 de abril de 2025 (sexta-feira)

Local: Opinião Bar – Porto Alegre/RS

Endereço: Rua José do Patrocínio, 834 - Cidade Baixa, Porto Alegre – RS

Horário: 21h

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/ event/99621/d/284186/s/1941294

FLORIANÓPOLIS

Data: 5 de abril de 2025 (sábado)

Local: Teatro do CIC – Florianópolis/SC

Endereço: Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica, Florianópolis – SC

Horário: 21h30

Ingressos: https://www.blueticket.com.br/ evento/36696/roxette-uk-em- florianopolis-sc

BLUMENAU

Data: 6 de abril de 2025 (domingo)

Local: Teatro Michelangelo – Blumenau/SC

Endereço: Rua 7 de Setembro, 2043 - Centro, Blumenau – SC

Horário:19h30

Ingressos: https://www.blueticket.com.br/ evento/36916