Royal Palm Plaza Resort oferece programação especial na Páscoa

O resort de Campinas desenvolveu diferentes atividades para crianças e adultos

A temporada mais doce do ano está próxima e o Royal Palm Plaza Resort Campinas desenvolveu uma programação especial para quem deseja comemorar a Páscoa em família e em grande estilo.

De 28 a 31 de março estão programadas atividades para diferentes gostos e faixas etárias. Além da programação tradicional do resort, que já oferece diversos jogos e brincadeiras para crianças e adultos, neste período os pequenos poderão conferir o teatro infantil especial de Páscoa, participar da oficina de coelhinhos e de ovos de Páscoa, se divertir com um show de circo, além de participar da tradicional caça aos ovos e da entrega de ovos de chocolate com a coelhinha Fofa Flor, mascote do resort.

Os bebês de 14 a 35 meses também têm programação garantida no ‘Hora do Sossego’, espaço que conta com equipe especializada e atividades como filminhos infantis, brinquedoteca, área de leiturinha, área externa com playground e área para desenhos.

Já para os adultos o destaque vai para diversas modalidades esportivas como tenis e beach tennis, testar a sorte no Cassino, apreciar e brindar os bons momentos com música ao vivo no Bar Pessoa, além de participar de atividades em família com opções como tirolesa, arco e flecha, e arvorismo.

Além da programação do mês, o resort possui infraestrutura de lazer completa. Com opções de piscinas climatizadas com ambientes para diversão e descanso, piscinas infantis com jatos d'água, balanços e toboágua, jacuzzi ao ar livre, além da Arena do Caco, um espaço infantil com games eletrônicos e circuitos sinuosos. O Royal Palm Plaza também oferece diversas opções gastronômicas, incluindo jantar romântico no bistrô La Palette, e a tradicional feijoada do Vila Royal.

Preços e pacotes

Diárias a partir de R$ 1198,50 + 5%ISS por adulto, em apartamento Luxo Família para 2 adultos e 2 crianças de até 6 anos - cortesia no mesmo quarto dos pais ou responsáveis legais. Parcelamento de até 6x sem juros.