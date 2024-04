Royal Tulip Brasília Alvorada espera ocupação de 80% para o feriado de Carnaval

Alto contraste

Hotel cinco estrelas oferece pacote com programação variada para toda a família

O Royal Tulip Brasília Alvorada, da rede Louvre Hotels Group-Brazil, espera ocupação de 80% no feriadão de Carnaval, que acontece nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. O hotel cinco estrelas oferece pacote com atividades para toda a família e sua programação inclui diversas atrações, como: feijoada, roda de samba, Noite de Luau, Pool Party, baile de carnaval com música ao vivo (para os públicos adulto e infantil) e pensão completa (com café da manhã, almoço, jantar e bebidas não alcoólicas inclusas nas refeições). De 10 a 13 de fevereiro, o pacote para um casal custa a partir de R$ 3.952,00, com uma criança free até 7 anos, no mesmo apartamento dos pais.

“Depois do sucesso da nossa festa de Réveillon do Royal, um evento luxuoso, impecável e que nos rendeu uma chuva de elogios, estamos organizando uma estadia carnavalesca alegre e diversificada para todos os públicos (desde os pequenos até os mais velhos) à procura de diversão no DF. Estamos preparados para oferecer uma experiência ao hóspede que está em busca de turismo de lazer, hospitalidade e requinte”, destaca a gerente comercial Centro Oeste do Louvre Hotels Group – Brazil, Aryane Borges.

Inovação, sofisticação e lazer para toda a família

Em 2023, o Royal Tulip Brasília Alvorada anunciou investimentos em inovação e excelência, em diferentes espaços, visando a ampliar a experiência do hóspede na unidade. Além do recém-modernizado Espaço Criança, o hotel disponibiliza para seus clientes o espaço vip Guest, o camarim das noivas e o pub totalmente reformados, uma nova adega, novo mobiliário para piscina e salão de jogos remodelado.

“Durante todo o ano, temos sempre uma programação repleta de atividades, com monitores e café da manhã com os ‘tios’ (recreadores) para crianças e adolescentes, além de ações de entretenimento e esportivas também para os adultos”, diz Aryane Borges.

A gastronomia é um dos destaques das últimas inovações do hotel. Um dos mais tradicionais bares de Brasília, o The Old Barr reabriu suas portas, inspirado nas comidas de boteco francês. Com funcionamento diário, das 19h até meia-noite, o espaço foi repaginado, migrando da culinária inglesa para a francesa e trazendo ao público do hotel o DNA da marca, administrada pela rede hoteleira francesa Louvre Hotels Group.

“A rede Louvre Hotels Group – Brazil investe continuamente em infraestrutura para oferecer praticidade e eficiência, atendendo ao público que busca lazer ou compromissos de negócios, com uma opção de serviço diferenciado, de excelência e funcional. Nossa proposta é proporcionar, sempre, uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar de um dos nossos empreendimentos”, diz o CEO da rede Louvre Hotels Group-Brazil, Paulo Michel.

Serviço:

Royal Tulip Brasília Alvorada

Site: https://royal-tulip-brasilia-alvorada.goldentulip.com/pt-br/

Redes sociais: @royaltulipbrasiliaalvorada

Mais informações e reservas: https://api.whatsapp.com/send?phone=556134247049

Endereço: SHTN Trecho 1 Conj. 1B - Asa Norte, Brasília – DF

Sobre a Louvre Hotels Group – Brazil

É uma empresa do segmento hoteleiro, subsidiada à francesa Louvre Hotels Group e responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn. A rede possui em seu portfólio atual 15 hotéis distribuídos estrategicamente pelo país: Natal (RN), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Sete Lagoas (MG), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP), Holambra (SP), Itaguaí (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES), Vila Velha (ES) e Brasília (DF), onde tem duas unidades.