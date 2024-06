Royal Tulip Brasília Alvorada promove segundo Arraiá às margens do lago Paranoá com pacote especial Festa contará com banda de forró, quadrilha, comidas e brincadeiras típicas e programação para toda a família

Festa contará com banda de forró, quadrilha, comidas e brincadeiras típicas e programação para toda a família

O Royal Tulip Brasília Alvorada, da rede Louvre Hotels Group-Brazil, promove a segunda edição do ‘Arraiá do Royal’, em cenário instagramável do hotel, à beira da piscina e às margens do Lago Paranoá. O evento, que acontecerá no próximo dia 13 de julho (sábado), das 17h30 às 22h30, é exclusivo a hóspedes e contará com quadrilha, barraquinhas de comidas e brincadeiras típicas — como correio elegante, pescaria e touro mecânico —, decoração temática, além de show ao vivo da banda de forró pé de serra Encosta Neu e programação para toda a família.

O hotel oferece pacote especial de hospedagem para o fim de semana, que inclui uma diária, no dia 13 de julho, com café da manhã, participação na festa e gratuidade para uma criança de até 7 anos, no mesmo apartamento dos pais. As bebidas alcoólicas serão cobradas à parte.

“A primeira edição do ‘Arraiá do Royal’ foi um sucesso unânime, que nos rendeu uma chuva de elogios, e, para o próximo, queremos repetir e até ultrapassar as expectativas. Estamos organizando um evento luxuoso, impecável e uma estadia alegre e diversificada para quem estiver à procura de diversão no DF, atendendo a toda a família. Estamos preparados para oferecer uma experiência completa ao hóspede, unindo lazer, hospitalidade e requinte”, destaca a gerente comercial Centro Oeste do Louvre Hotels Group – Brazil, Aryane Borges.

Inovação, elegância e lazer para toda a família

Em 2023, o Royal Tulip Brasília Alvorada anunciou investimentos em inovação e excelência em diferentes espaços, visando a ampliar a experiência do hóspede na unidade. Além do recém-modernizado Espaço Criança, o hotel disponibiliza para seus clientes a área vip Guest, o camarim das noivas e o pub totalmente reformados, além de uma nova adega, novo mobiliário para piscina e o salão de jogos remodelado.

“Durante todo o ano, temos sempre uma programação repleta de atividades, com monitores e café da manhã com os ‘tios’ (recreadores) para crianças e adolescentes, além de ações de entretenimento e esportivas também para os adultos”, diz a gerente comercial.

A gastronomia é outro destaque das últimas inovações do hotel. Um dos mais tradicionais bares de Brasília, o The Old Barr, tem seu cardápio inspirado nas comidas de boteco francês. Com funcionamento diário, das 19h até meia-noite, o espaço foi repaginado, migrando da culinária inglesa para a francesa e trazendo ao público do hotel o DNA da marca, administrada pela rede hoteleira francesa Louvre Hotels Group.

Selo “Best of the Best”

O protagonismo é corroborado por conquistas concedidas por hóspedes anônimos. O Royal Tulip Brasília Alvorada acaba de ser premiado pelo Travellers' Choice 2024. O ranking elege os 10% melhores hotéis do mundo. E alcançando uma colocação ainda mais privilegiada, mais uma vez, o Royal Tulip ficou com o selo “Best of the Best”, entre o seleto grupo de 1% de hotéis mais bem avaliados internacionalmente.

A premiação – antes chamada de Certificado de Excelência – é um reconhecimento a hotéis que recebem habitualmente ótimas avaliações dos usuários e demonstram um compromisso com excelência em hospitalidade. Todos os anos, a premiação analisa as avaliações, pontuações e itens salvos por viajantes de todo o mundo, reunindo essas informações para mostrar o que há de melhor nos setores turístico e hoteleiro.

“O Royal celebra estar, mais uma vez, na lista de melhores entre os melhores. Ganhar esse certificado de excelência projeta o hotel nacional e internacionalmente. Essa premiação nos estimula a continuar investindo nos serviços de alta qualidade oferecidos pelos nossos empreendimentos”, ressalta o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel.

“A rede Louvre Hotels Group – Brazil investe continuamente em infraestrutura para oferecer praticidade e eficiência, atendendo ao público que busca lazer ou compromissos de negócios, com uma opção de serviço diferenciado, de excelência e funcional. Nossa proposta é proporcionar, sempre, uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar de um dos nossos empreendimentos”, conclui o CEO.

Serviço:

Royal Tulip Brasília Alvorada

Arraiá do Royal

Data: 13 de julho de 2024 (sábado)

Site: https://royal-tulip-brasilia- alvorada.goldentulip.com/pt- br/

Redes sociais: @royaltulipbrasiliaalvorada

Mais informações e reservas: 61 3424-7018 (WhatsApp) e pelo e-mail rtbaba.reservas@goldentulip. com.br

Endereço: SHTN Trecho 1 Conj. 1B - Asa Norte, Brasília – DF

Investimento no pacote: R$ 1179,00 (pagamento parcelado em até 6X)

Sobre a Louvre Hotels Group – Brazil

É uma empresa do segmento hoteleiro, subsidiada à francesa Louvre Hotels Group e responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn. A rede possui em seu portfólio atual 15 hotéis distribuídos estrategicamente pelo país: Natal (RN), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Sete Lagoas (MG), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP), Holambra (SP), Itaguaí (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES), Vila Velha (ES) e Brasília (DF), onde tem duas unidades.