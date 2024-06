Royal Tulip Holambra promove primeiro Arraiá com programação para toda a família

Alto contraste

Evento é aberto ao público e terá comidas e brincadeiras típicas; hotel oferece ainda pacote especial

O hotel Royal Tulip Holambra, da rede Louvre Hotels Group-Brazil, promove seu primeiro Arraiá, no próximo dia 06 de julho (sábado), a partir das 16h. Aberto ao público, o evento contará com quadrilha, barraquinhas de comidas e brincadeiras típicas — como barra do beijo, pescaria, touro mecânico, boca do palhaço e barra de argolas — e decoração temática. A festa terá também show ao vivo da cantora Priscila Moreno e Banda (@priscilamorenocantora), a partir das 19h, além de experiências interativas e atividades para toda a família e estacionamento gratuito.

Para quem quiser aproveitar o fim de semana no hotel, o pacote contempla duas diárias para duas pessoas, no apartamento Standard, além de café da manhã.

“O Royal Holambra está de portas abertas a todos que queiram aproveitar uma noite de muito entretenimento para toda a família, com o sabor e a diversão juninos. Estamos preparados para oferecer uma experiência ao hóspede que está em busca de lazer, hospitalidade e requinte”, destaca a Analista de Marketing do Royal, Fabiana Diniz.

Os ingressos do Arraiá custam a partir de R$ 85,00 e estão disponíveis no Sympla. O investimento no pacote é a partir de R$ R$ 2.032,00, com ingresso incluso.

Serviço:

Royal Tulip Holambra

Site: https:// royaltulipholambra.com.br/

Redes sociais: @royaltulipholambra

Mais informações e reservas: (19) 3800-5556 (WhatsApp) e pelo e-mail rthl.reservas@goldentulip.com. br .

Ingressos: https://www.sympla.com.br/ arraia-royal-tulip-holambra- 2024__2469471

Endereço: Estrada Municipal, HBR-167, 935 - Angico, Holambra - SP, CEP: 13829-899

Sobre a Louvre Hotels Group – Brazil

É uma empresa do segmento hoteleiro, subsidiada à francesa Louvre Hotels Group e responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn. A rede possui em seu portfólio atual 15 hotéis distribuídos estrategicamente pelo país: Natal (RN), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Sete Lagoas (MG), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP), Holambra (SP), Itaguaí (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES), Vila Velha (ES) e Brasília (DF), onde tem duas unidades.