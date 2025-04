Royal Tulip JP é o destino de feriado prolongado na região de Ribeirão Preto Com pacote especial de páscoa, resort oferece atividades de entretenimento para crianças e adultos, gastronomia personalizada e atrações... Cartão de Visita|Do R7 11/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h06 ) twitter

Com pacote especial de páscoa, resort oferece atividades de entretenimento para crianças e adultos, gastronomia personalizada e atrações culturais

O pacote do Royal Tulip JP combina os feriados de Páscoa e Tiradentes, unindo quatro dias de descanso junto com a diversão, principalmente para crianças. O mais recente pacote do resort conta com diárias que contemplam atividades para todas as idades e é de 18 a 21 de abril.

A soma do aconchego e amplo espaço do Royal Tulip JP à gastronomia e ao cronograma de atividades recreativas se completam e formam um destino e opção diferenciado para o feriado prolongado. Entre diferenciais oferecidos, estão: noites com música ao vivo, equipe de recreação infantil, jantar especial e visita especial do coelhinho da páscoa para alegrar a criançada.

O gerente geral, Edson Monteiro, relembrou atividades de páscoa de outros anos e fala que 2025 será ainda melhor: “É sempre um momento de diversão, para todo mundo, a caça aos ovos, a chegada do coelhinho, todas as brincadeiras da equipe de recreação, não falta opção para as crianças. Esse ano estamos preparando algo ainda melhor, que vai fazer valer esse feriado aqui no resort”, comenta o gerente.

‌



Os hóspedes podem escolher entre seis tipos de suítes, divididas nas: Categoria Standard; Categoria Luxo e Categoria Super Luxo, além da exclusiva Suíte Master.

Royal Tulip JP

‌



Inaugurado em 1978, o Royal Tulip JP é caracterizado por suas acomodações aconchegantes e modernas, pelo centro de convenções e por sua culinária única. O único resort de Ribeirão Preto e região foi construído inteiramente na horizontal. Localizado próximo à rodovia Anhanguera, possui 156 confortáveis acomodações e uma área verde de 22 mil m². Todas as diárias, sem exceção, são de meia pensão.

O espaço externo conta com quatro piscinas, sendo duas climatizadas, uma infantil e uma com bar molhado, além de quadras poliesportivas, salas de jogos, saunas seca e a vapor, jacuzzi, serviço de massagem (sob demanda), fitness center, espaço criança.

‌



O resort possui uma área projetada para proporcionar conforto e diversão aos animais de estimação, o Espaço Pet. Além do recinto citado, o Royal Tulip JP tem algumas acomodações petfriendly, que oferecem cama, recipientes para ração e água, tapete higiênico e suporte para recipientes. São aceitos somente animais de estimação de até 15 kg.

O Royal Tulip JP ainda oferece duas opções gastronômicas: o Restaurante Bounganville e o Restaurante Flamboyant, ambos oferecendo uma culinária que une práticas internacionais e nacionais.

Em um dos restaurantes está localizada a exclusiva adega imersiva para os hóspedes, onde podem escolher a opção mais harmônica dentro do catálogo de mais de 70 rótulos com a ajuda de um sommelier. O Bar Anturius, localizado ao lado do Bounganville, é especializado em drinks e coquetéis que ficam à disposição ao longo do dia.

No site www.royaltulipjpribeiraopreto. com.br podem ser encontrados preços, imagens e local para a realização da reserva.