Royal Tulip JP, único resort de Ribeirão Preto, promove ano novo com temática amazônica

"Pacote de Réveillon" conta com atividades especiais e jantar all-inclusive na noite de ano novo

Uma viagem pelas belezas da Amazônia sem sair da cidade. É com essa premissa que o Royal Tulip JP, único resort de Ribeirão Preto, apresenta o tema de seu já tradicional Réveillon: Ayumana (“abraço” em nheengatu, língua falada na bacia do Amazonas). A iniciativa visa transportar os hóspedes pela cultura, gastronomia, festas e costumes amazônicos.

O pacote de Réveillon inclui quatro diárias (com café da manhã e jantar), com duas opções de datas: de 28 de dezembro a 1º de janeiro ou de 29 de dezembro à 02 de janeiro. Segundo o hotel, todas as 156 acomodações, que variam entre 30m² e 52m², estarão disponíveis para o momento. Alguns dos quartos, inclusive, são pet friendly.

Além disso, a festa conta com jantar all inclusive na noite de ano novo, festas e atrações temáticas durante toda a estadia e recreação com monitoria para crianças a partir de 5 anos. A programação terá, ainda, apresentação de dança temática coreografada por Ticiane Junqueira, com performances que destacam a cultura regional amazônica.

Culinária e comodidade

Na parte gastronômica, o chef Max, responsável pela cozinha do resort, foi à Amazônia outros grandes restaurantes da capital paulista para pesquisar, experimentar e aprender sobre a culinária local, que terá pratos incluídos no cardápio especial de Réveillon – junto com as opções que já fazem parte do menu do hotel. “Foi uma experiência marcante, tanto pelo lado profissional quanto pelo pessoal. Estou ansioso para explorar essa culinária”, destaca o chef.

Para os visitantes de fora da cidade, o Royal Tulip JP oferece, também, o serviço de transfer de forma gratuita. Já para os hóspedes que possuem carro elétrico, o resort disponibiliza um carregador para o veículo.

“Estamos empolgados com o Réveillon 2025. Criamos uma experiência única para nossos hóspedes, com o melhor da cultura e gastronomia da região. Eles terão à disposição pratos tradicionais e sobremesas, feitos com ingredientes frescos e típicos da região. Além, é claro, das festas, danças e shows. Será uma verdadeira imersão amazônica”, afirma Edson Monteiro, gerente do Royal Tulip JP.

Sobre o Royal Tulip JP

Inaugurado em 1978, o Royal Tulip JP está localizado às margens da Rodovia Anhanguera, com fácil acesso aos visitantes. Em 2019, passou a operar sob a bandeira Royal Tulip e tornou-se o único resort de Ribeirão Preto. Com 156 acomodações, que variam entre 30m² e 52m², o espaço conta com dois restaurantes, um deles com uma exclusiva adega imersiva para os hóspedes escolherem a opção mais harmônica dentro do catálogo de mais de 70 rótulos, área de jogos, espaço kids, quartos e área pet friendly, além de sauna seca e úmida e salas de massagens, e uma área verde de 22.000m².

Aos interessados na aquisição do pacote de ano novo ou para mais informações, acesse o site: www.royaltulipjpribeiraopreto. com.br ou entre em contato pelo WhatsApp: 16 99792-9955.