RP Folia atrai público de diferentes estados para Carnaval fora de época em Ribeirão Preto Micareta acontece no dia 14 de setembro, com shows de Bell Marques, Tomate, Jammil, Tati Romero e Jana Lima 05/09/2024 - 18h52



Micareta acontece no dia 14 de setembro, com shows de Bell Marques, Tomate, Jammil, Tati Romero e Jana Lima

Colocando Ribeirão Preto na rota dos grandes Carnavais fora de época e reforçando que, para os foliões, não há distância que impeça a “corrida” atrás do trio, o RP Folia, que acontece no dia 14 de setembro, no Estádio Palma Travassos, se prepara para receber micareteiros de diversos estados e regiões do país.

Vindo de São Paulo para o RP Folia, o produtor de eventos Danilo Camargo celebra a presença em mais uma micareta. “Como bom folião, sempre que possível, participo dos Carnavais fora de época. Optei pela excursão porque encontro uma galera das antigas, além de ser uma maneira fácil e segura para curtir a festa. A expectativa e a energia estão lá em cima para aproveitar ao máximo esse grande evento”, comenta Camargo.

Já a advogada Fernanda Pinho, do Rio de Janeiro, percorrerá mais de 8 horas de viagem para estar no RP Folia. “As expectativas são as melhores. Frequento micaretas há mais de 20 anos, mas, em Ribeirão Preto, será a primeira vez. Estou muito animada. Tem tudo para ser épico”, conta a foliã.

‌



Direto de Campinas, o engenheiro Vinicius Rocha, que já conhece a energia das micaretas de Ribeirão Preto, comemora o retorno do Carnaval fora de época na cidade. “Para mim, não há distância para correr atrás do trio. Já estou preparado e na expectativa para a próxima edição”, afirma.

Este ano, a programação do RP Folia recebe Bell Marques, Tomate, Jammil, Tati Romero e Jana Lima.

‌



Sobre o RP Folia

Pertencente ao circuito das micaretas que integram o Folianópolis, um dos principais Carnavais fora de época do Brasil, o RP Folia movimentará Ribeirão Preto no dia 14 de setembro, no Estádio Palma Travassos.

‌



A festa seguirá o formato tradicional dos carnavais fora de época, com dois trios elétricos percorrendo o circuito fechado e, aproximadamente, nove horas de folia.

Ingressos

Os setores disponíveis para a festa são bloco - seguindo o trio elétrico - e camarote, ambos com abadás. Com valores a partir de R$180,00 – sujeito a alteração de acordo com o lote – as vendas estão disponíveis através da plataforma Blue Ticket e no ponto físico localizado na Bodytech do Iguatemi Ribeirão Preto.

RP Folia 2024

Quando: 14 de setembro de 2024

Onde: Estádio Palma Travassos

Horário: 14h

Atrações: Bell Marques, Tomate, Jammil, Tati Romero e Jana Lima.

Convites: Ponto físico na Bodytech do Iguatemi Ribeirão Preto e pelo site Blue Ticket