RP Folia inicia venda de ingressos nesta segunda-feira, dia 06

Alto contraste

A+

A-

Evento que recebe shows de Bell Marques, Tomate e Jammil será realizado no dia 14 de setembro

Seguindo e resgatando os moldes das tradicionais micaretas que já aconteceram em Ribeirão Preto, o RP Folia inicia a venda do primeiro lote de ingressos para a edição 2024 na próxima segunda-feira, dia 06, às 12h.



A comercialização é feita por meio da plataforma Blue Ticket, com ingressos para os setores bloco (seguindo o trio elétrico) e camarote, ambos com abadás. Os valores são a partir de R$ 100, sujeitos à alteração de acordo com o lote.



O RP Folia, que será realizado no dia 14 de setembro com apresentações de grandes nomes do axé como Bell Marques, Tomate e Jammil, pertence ao circuito das micaretas que integram o Folianópolis, um dos principais carnavais fora de época do Brasil. Em sua segunda edição, o evento contará com a presença dos tradicionais trios elétricos em uma maratona de shows que deve durar sete horas.



Programe-se

Quando: 14 de setembro de 2024

Atrações: Bell Marques, Tomate e Jammil

Convites: Site Blue Ticket