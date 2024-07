Ruel lança o single “Kiss Me”

Alto contraste

A+

A-

O EP Adaptations estará disponível dia 1 de Agosto

O fenômeno australiano Ruel lançou "Kiss Me", seu mais recente single e o primeiro pela Giant Music. Originalmente estreado pelo Sixpence None the Richer em 1997, o hit reinventado de Ruel deste clássico pop é o primeiro single de seu próximo EP Adaptations, uma coletânea de covers que será lançada em 1º de agosto. Clique AQUI para ouvir "Kiss Me".

Ruel explica as complexidades não assumidas de assumir tal projeto: "Eu sempre achei covers uma tarefa difícil de enfrentar, é um equilíbrio complicado para garantir que você faça justiça ao original e coloque seu próprio toque. Para este clássico dos anos 90, achei que simplificar e manter as coisas simples era o melhor caminho a seguir."

Sobre o conceito de gravar um EP de covers, Ruel continua: "Quando a ideia de um EP surgiu, eu imediatamente fiz uma playlist de centenas de músicas que eram ou jóias subestimadas ou meus hits favoritos e depois me juntei a M-Phazes para trazê-las à vida. Estou muito feliz com o que criamos e estou ansioso para ver o que vocês acham."

Publicidade

Ruel fará sua primeira aparição ao vivo no Lollapalooza em Chicago na sexta-feira, 2 de agosto, com uma performance especial pós-show no Bottom Lounge em Chicago na quinta-feira, 1º de agosto.

Para celebrar o lançamento de seu EP Adaptions, Ruel também confirmou shows em Nova York na terça-feira, 6 de agosto, no Gramercy Theatre, e em Los Angeles na quinta-feira, 8 de agosto, no icônico Roxy Theatre.

Publicidade

Com mais de três bilhões de streams em seu nome, Ruel é mais conhecido por seus singles "Painkiller", "Dazed & Confused" e "GROWING UP IS ____". O ícone pop em ascensão colaborou em vários gêneros com colegas como os cantores/compositores Omar Apollo, Holly Humberstone, JVKE, além do produtor SG Lewis e dos artistas de Hip-Hop Denzel Curry e GoldLink.

Ao longo de três EPs e seu álbum de estreia em 2023, 4TH WALL, Ruel já gerou um culto internacional com quatro turnês mundiais esgotadas, múltiplas aparições como convidado no Coachella e uma performance solo no Camp Flog Gnaw de Tyler, the Creator. Um superstar global experiente e um músico recordista da nova geração, Ruel foi recentemente assinado pela Giant Music pelo presidente do selo, Nate Albert.

Ruel ao vivo:

1 DE AGOSTO - BOTTOM LOUNGE, CHICAGO

2 DE AGOSTO – LOLLAPALOOZA, CHICAGO

6 DE AGOSTO - GRAMERCY THEATRE, NYC

8 DE AGOSTO - ROXY THEATRE, LOS ANGELES