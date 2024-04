Salgadinho faz 2ª edição da “Casa do Salgado - A FESTA” neste sábado (27) Projeto conta com várias participações especiais e é mais um sucesso na carreira do artista que coleciona mais de 35 anos na música...

Alto contraste

A+

A-

Projeto conta com várias participações especiais e é mais um sucesso na carreira do artista que coleciona mais de 35 anos na música com grandes hits Neste sábado (27), a partir das 13h, o cantor Salgadinho apresenta mais uma edição do projeto “Casa do Salgado - A FESTA”. Dessa vez, o evento acontece na zona leste de São Paulo, na casa Estação Mooca. Adquira já seu ingresso! O show promete ser animado, com grandes sucessos e participações especiais de: Renato da Rocinha, Marcelinho Freitas, Vavá e Márcio, Ricardinho Lima, entre outros. “Estou muito feliz em anunciar mais uma edição da festa da “Casa do Salgado”, projeto que cresceu tanto ao longo desses anos. Sentir a energia da galera é outra outra coisa.”, comenta Salgadinho. O artista gravou as primeiras edições ainda no período de pandemia, respeitando todos os cuidados de saúde exigidos na época. Grandes nomes da música já passaram pela “Casa do Salgado” como: Xande de Pilares, Vou Pro Sereno, Jeito Moleque, Turma do Pagode, Péricles, Ivo Meirelles, Pixote, Grupo Envolvência, Vitinho, Façanha, Lucas Penteado, Leo Penteado, Encontro de Batuqueiros, Os Originais do Samba, Karinah, Renato da Rocinha, Paulo Victor, Don Tigre, Marcelinho Freitas, Marquinhos Sensação, cantora Gica, grupo Ideia Maluca, Pique Novo, Gizza, grupo Presença, Dinho Machado, Vinny Santa Fé, Ademir Fogaça e Ricardinho Lima, entre outros. Os fãs podem encontrar os quatro primeiros volumes da “Casa do Salgado” em todas as plataformas digitais e no YouTube. Assista! Serviço: Casa do Salgado - A Festa 2ª edição Data: 27/04/2024 Abertura: a partir das 13h Local: Estação Mooca Endereço: Rua Dianópolis, 400 - Vila Prudente - São Paulo - SP Classificação: Livre - Criança até 12 anos não paga - Menor de idade acompanhado dos pais/responsáveis Saiba mais em: @casadosalgadoafesta O evento é patrocinado pela Cerveja Cacildis. Siga Salgadinho nas redes sociais: Instagram: @salgadinho YouTube: Cantor Salgadinho Oficial Spotify: https://open.spotify.com/ artist/1zZcaxPgRLMHbHmas2c8hR Deezer: https://www.deezer.com/br/ artist/4556160 Apple Music: https://music.apple.com/br/ artist/salgadinho/204962078 Tidal: https://tidal.com/browse/ artist/5173347