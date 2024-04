Samba da Ladeira lança o Single "Essa é Pra Quem Ama" Faixa já está disponível em todas as plataformas de streaming, via ONErpm

O grupo Samba da Ladeira lança nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, de seu mais novo single, intitulado "Essa é Pra Quem Ama". A música já está disponível em todas as plataformas digitais, via ONErpm, e ainda ganha clipe no YouTube do grupo.

"Essa é Pra Quem Ama" é uma experiência musical criada a partir de experiências pessoais, transmitindo uma mensagem de amor, positividade e felicidade. Com produção do produtor e arranjador musical Peu Cavalcante, a faixa foi composta por Claudemir Rastafari e Rodrigo Leite.

Claudemir Rastafari, o compositor, destaca a inspiração por trás da música, "’Essa é Pra Quem Ama’ veio da vida, da nossa experiência pessoal e da vontade de espalhar boas vibrações através da música".

Denis, reco-reco do Samba da Ladeira, ainda compartilhou sua empolgação sobre o lançamento: "Estou muito ansioso para esse lançamento, ainda mais por ser uma faixa inédita! É um mix de emoções, e a ideia é atingir todos os públicos. Não vejo a hora dessa faixa tocar na playlist dos que amam, dos alucinados, de quem faz um drama".

O Samba da Ladeira, originário de Jundiaí, São Paulo, tem uma trajetória desde 2008, quando começaram a agitar barzinhos no alto da ladeira. O grupo, formado por Buliga Ladeira, Clayton Zulu, Denis Neves, Flávio Pereira e Jé Luiz, iniciou suas raízes no samba como uma ação solidária, arrecadando alimentos e brinquedos para a comunidade. Ao longo dos anos, ganharam visibilidade e conquistaram palcos em todo o Brasil.

Com participações especiais em programas de TV, como "10 ou Mil" do SBT, e projetos audiovisuais notáveis, o Samba da Ladeira se tornou uma referência no cenário musical. Sua missão é clara: espalhar o amor pelo samba Brasil afora, alcançando todos os cantos com sua vibe contagiante.