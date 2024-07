Samba e pagode dos anos 90 levam público a nostalgia em Ribeirão Preto

‌



Só Pra Contrariar traz músicas que embalaram grandes momentos em show que marca despedida de Alexandre Pires.

No próximo dia 20 de julho, Ribeirão Preto receberá no Multiplan Hall o aguardado show "SPC Acústico 2 - O Último Encontro", marcando a despedida de Alexandre Pires do grupo Só Pra Contrariar. Este evento especial reunirá a formação original do grupo, que teve início em 1990 e promete emocionar fãs. O espetáculo já é sucesso em todo Brasil e também em Portugal.

"O que preparamos para nosso público é uma experiência repleta de nostalgia e emoção. As músicas foram trilhas sonoras de grandes momentos para muitas pessoas, e revivê-las através da música é extremamente gratificante para nós", afirmou Romulo Scarassati, CEO da Tacatinta, empresa responsável pela gestão do Multiplan Hall.

Alexandre Pires, que foi vocalista principal do grupo até 2002, retorna aos palcos ao lado dos membros originais do SPC, prometendo uma noite repleta de músicas marcantes, figurinos especiais e surpresas durante o espetáculo. Embora tenha seguido carreira solo desde o início dos anos 2000, o retorno de Pires para este evento tem gerado entusiasmo entre os fãs do grupo de pagode, muitos dos quais já garantiram seus lugares no Multiplan Hall.

“Temos ainda alguns lugares à disposição do público, então não deixe para a última hora, pois alguns setores já esgotaram”, conclui Scarassati.

