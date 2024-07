Sambaiana lança EP “Sambaiana Parte II” O projeto é continuação do “Sambaiana Parte I” lançado no início de 2024 e está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm... Cartão de Visita|Do R7 20/07/2024 - 15h53 (Atualizado em 20/07/2024 - 15h53 ) ‌



O projeto é continuação do “Sambaiana Parte I” lançado no início de 2024 e está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Nesta sexta-feira (19), o coletivo feminino de samba Sambaiana lançou o EP “Sambaiana - Parte II”, segunda parte do projeto gravado ao vivo gravado no palco Raul Seixas, no Rio Vermelho, em Salvador. O projeto musical estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Ouça "Sambaiana - Parte II"

Composto por cinco faixas: “Convexo”, de Caetano Veloso, eternizada por Maria Bethânia; "Verdade", de Nelson Rufino, em medley com "Ê Baiana”; "Azul", de Melly e as autorais "Parece Piada" e "Eu Não Acredito Mais em Você”, completam a lista da segunda parte do lançamento.

"Na segunda parte o foco é a canção "Convexo", de Caetano Veloso, eternizada por Maria Bethânia, uma das nossas grandes influências. A música ganha uma arranjo que mescla o pagodão baiano ao samba de roda do recôncavo, uma mistura perfeita para fazer essa canção ganhar um novo significado”, explica a cantora Ju Moraes.

A terceira parte do projeto será lançada em agosto e, em setembro, o projeto completo será apresentado, com um show mega especial que acontecerá no dia 19, na edição de 40 anos do Rock In Rio.

“Ainda estamos em êxtase com o show que vamos fazer no Rock In Rio tanto pela grandiosidade do festival quanto pelo impacto enorme que já nos causou. Unir esse momento com o lançamento oficial completo do nosso audiovisual será uma coroação, uma celebração conjunta e única que vai nos marcar para sempre”, completa a artista.

Sobre Sambaiana: A banda, formada por Ju Moraes (voz), Grace Profeta (voz e percussão), Lalá Evangelista (percussão), Marcinha BB (percussão), Marília Sodré (violão e voz), Rayra Mayara (voz e cavaco) e Lorena Martins (bateria), surgiu em 2019, em Salvador, como um coletivo feminino de samba que fazia rodas de samba quinzenalmente, com o objetivo puro e simples de juntar gente e fazer música.

No entanto, no ano seguinte (e com pandemia) já estava iniciando a produção do seu primeiro álbum, com sete canções autorais e uma regravação. Não pararam mais. No carnaval no ano passado, a música “Groove Arrastado”, composta por Ju Moraes e Karla da Silva, foi indicada entre as melhores do carnaval de Salvador. No mesmo ano, mais duas grandes realizações: o EP Primavera, totalmente autoral, foi idealizado, produzido e lançado e em dezembro, o audiovisual “Sambaiana Ao Vivo”, foi gravado no Rio Vermelho, na capital baiana e lançado no Rio de Janeiro, em maio deste ano.

Sobre ONErpm: ONErpm é o grupo musical e gravadora liderando a nova geração da música – operando globalmente em 43 localizações e mais de 600 funcionários. O grupo oferece serviços de gravadora a artistas que procuram elevar suas carreiras e opera uma das maiores distribuidoras musicais do mundo inteiro, além de contar com uma das maiores networks multi-canais no YouTube.

Contando com um leque completo de serviços, que inclui apoio de marketing, ferramentas para a supply chain, SAAS, inteligência de empreendedorismo, publicação, contabilidade e soluções globais de pagamento, a empresa oferece a infraestrutura necessária para o sucesso de criadores e donos de conteúdo. Prezando por ser uma parceira confiável, a ONErpm oferece transparência em tudo que faz, desde a criação de uma campanha de marketing aos pagamentos.