Sambinha dos Esquilos no Sunset Gigoia com Samba Pede Teresa, Samba do Xoxo, Amarall e DJ Mitto

Cartão de Visita|Do R7 19/07/2024 - 16h24 (Atualizado em 19/07/2024 - 16h24 )



No próximo dia 20 de julho, o Sunset Gigoia, um dos locais mais despojados e charmosos da Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca, será o palco da animada Sambinha dos Esquilos. Prepare-se para uma noite repleta de samba, amigos e cerveja gelada em um cenário paradisíaco, sob o céu aberto e em um ambiente acolhedor.

O Sunset Gigoia se destaca pela qualidade de suas rodas de samba, e nesta edição, contará com a presença de grandes nomes do samba. Abrindo a noite, o Grupo Samba Pede Teresa, que começou no Bairro de Fátima e ganhou notoriedade na Praça Tiradentes, traz o melhor do samba carioca. Em seguida, o Samba do Xoxó, que já se apresentou por mais de 11 anos na Grande Tijuca, promete animar ainda mais a festa. Para completar, o Pagode do Amarall fará um tributo aos clássicos e sucessos atuais do pagode.

E para agitar a pista, o DJ Mitto vai escolher as músicas de acordo com o clima da festa, garantindo uma experiência inesquecível! As certezas são apenas cerveja gelada e uma pista quente.

Sábado - 20 de julho

Evento Sambinha dos Esquilos

Das 15h às 23h

Local: Sunset Gigóia - Ilha da Gigóia, 250 | Barra da Tijuca

Capacidade: 2000 pessoas

Valor: Cortesia Unissex até as 17h

* Após as 17h: R$ 30 ,00 por pessoa

Vendas: https://ingresse.com/search/? event_name=%23SUNSETGIGOIA& language=pt_br

Formas de pagamentos: Débito, crédito, Pix e Dinheiro (visa, master, elo)

Telefone para contato: (21) 99246 1696

Acesso por todas as entradas de barco