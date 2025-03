Samuel Rosa lança clipe de "Rio Dentro do Mar" Esse é o primeiro trabalho audiovisual do álbum "Rosa" Cartão de Visita|Do R7 25/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esse é o primeiro trabalho audiovisual do álbum "Rosa"

Samuel Rosa lançou hoje, dia 25 de março , o clipe da faixa “Rio Dentro do Mar”. Esse é o primeiro trabalho audiovisual do álbum “Rosa” e conta com a direção e também atuação de Letícia Ribeiro ao lado de Samuel, com produção audiovisual da CAVE.

Assista aqui: https://youtu.be/F_-bNm_l7II

“Rio Dentro do Mar” foi composta pelo cantor, em 2022, e nasceu de uma percepção que ele teve frequentando mais o litoral paulista e prestando atenção no mar e nas correntes que se formam nele, parecendo de fato rios dentro do mar.

‌



A diretora Letícia Ribeiro seguiu, então, essa metáfora para criar o conceito do clipe. “A canção já é muito visual, então o desafio de traduzir o sentimento dela para uma imagem foi menor do que eu pensava. Ela me remete a cores quentes, às texturas do papel, do papelão e da madeira que são materiais acústicos, assim como a música”, conta.

Já Samuel Rosa, familiarizado com as gravações de clipes – muitos, inclusive, premiados na época do Skank –, deixou as ideias a cargo de Letícia, diretora que lhe foi apresentada por sua esposa, Laura. “Ela teve ideias que estavam muito de acordo com a proposta da música e eu queria que o clipe estivesse dentro do universo dela, com a sua assinatura. Gostei muito da maneira como ela materializou o claro e o breu, a falta e a presença, e todos os contrapontos presentes na letra”, conta Samuel que também a convidou para atuar ao seu lado durante o curta. “A figura dela está muito dentro do contexto da história”, completa.

‌



O clipe traz alguns espelhamentos entre os personagens de Samuel e Letícia e vai revelando aos poucos os cenários e a história em si. Os cortes vão crescendo juntamente com a música, transmitindo a sensação de encerramento grandioso e ao mesmo tempo com o personagem de Samuel “em paz”.

O lirismo, a tristeza e a melancolia da música foram transportadas para o vídeo. Como é uma canção confessional, Samuel quis compartilhar com as pessoas que talvez tenham passado pelo mesmo processo emocional. Letícia acredita que, quando assistirem ao clipe, sentirão um pouco essa melancolia, misturada com a paz que a faixa traz. “Acredito que cada um vai dar um significado próprio para essa casa sem lugar, para esse sentimento de quem está procurando um amor. Cada um vai encontrar sua história dentro da música”.

‌



Leticia Ribeiro atua como diretora e criadora de conteúdo. Já dirigiu e produziu filmes para marcas como McDonald´s, Google, Meta, Samsung, Chevrolet, Nubank, Bradesco, Granado, Kopenhagen e Smirnoff, entre outras. Também ministra o curso sobre Criação de Vídeos, na Domestika. Desde 2023, integra o casting de talentos da produtora audiovisual CAVE, como diretora de cena.

A CAVE, produtora independente comandada pela produtora executiva criativa Tânia Assumpção, se posiciona como um hub criativo que conecta criadores, talentos e realizadores, com o propósito de produzir filmes com narrativas genuínas. Há 15 anos, a CAVE nasceu na música, e acumula em sua trajetória, além de filmes publicitários, diversos videoclipes e visuais para grandes artistas.

Ficha Técnica | CAVE

Samuel Rosa - Rio Dentro do Mar

Produtora: CAVE | @weare_cave

Direção: Letícia Ribeiro

Produção Executiva Criativa: Tânia Assumpção

Gerente de Projetos: Max Menezes

Estrelando: Letícia Ribeiro e Samuel Rosa

Diretor de Produção: Leonardo Mascaro

Direção de Fotografia: Hideki Onuki

Logger: Isaf Oliveira

Gaffer: Antônio TK

Direção de Arte: Lucas Prada

Produtor de Arte: Carlos Castilho

Designer Grafico: Rachel Dias

Cenografia: Tio Chico (Daniel)

Adereços: Lucas Prada e Letícia Ribeiro

Stylist: Cacá Portela

Produtora de Moda: Giovanna Naomi Yokoyama

Make/Hair: Steyonce

Fotógrafo Making Of: Felipe Castelani

Filmmaker Making Of: Denys Costa

Coord. de Pós: Rafa Navarro

Montagem: Hideki Onuki

Agradecimentos especiais: MCI, Aputure Brasil, Império dos Antigos, Oriba, Reserva, Brechó Boutique Vintage, Penha maia e Sarah Chofakian.