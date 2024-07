San e Reinaldo Meirelles lançam o DVD acústico "RMS" em Ribeirão Preto, quinta, dia 18 San e Reinaldo Meirelles lançam o DVD acúsutico “RMS” na quinta, 18 de julho, em Ribeirão Preto, no Bar Dom Pedro, a partir das 19h... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2024 - 15h54 (Atualizado em 18/07/2024 - 15h54 ) ‌



San e Reinaldo Meirelles lançam o DVD acúsutico “RMS” na próxima quinta-feira, 18 de julho, em Ribeirão Preto, no Bar Dom Pedro, a partir das 19h. O show ao vivo e com uma super banda traz os clássicos do rock – as preferidas dos dois artistas, músicas mais antigas e recentes – de Aerosmith à Miley Cyrus, releituras que mesclam a identidade musical de San e Reinaldo que têm uma história em gêneros musicais como samba e sertanejo. Garanta o ingresso antecipado.

O projeto inusitado surgiu de um encontro entre os artistas para gravar músicas de rock e o resultado ficou surpreendente, então decidiram gravar o DVD em um show ao vivo que ocorreu em 12 de junho no mesmo local onde será o show de lançamento.

San é reconhecido como um crossover entre o rock e o samba, o artista se destacou frente ao grupo sambô e na carreira solo tem seis álbuns lançados e faz shows no Brasil e exterior. Se apresentou ao lado de importantes músicos de diversos estilos como Seu Jorge, Jair Rodrigues, Thiaguinho, Péricles, Benito di Paula, Luciana Mello, Wilson Simoninha, O Teatro Mágico, Sidney Magal, Chitãozinho & Xororó, Sérgio Reis, Di Ferrero (NX ZERO), Elymar Santos, entre outros.

Reinaldo Meirelles é um renomado músico, compositor e produtor musical com mais de vinte anos de experiência na indústria. Meirelles se destacou como guitarrista e violonista, atuando com grandes nomes do sertanejo como Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Edson e Hudson, entre outros. Além de sua carreira como guitarrista, ele também é conhecido por suas produções musicais, foi um dos principais responsáveis pela produção de grandes hits do sertanejo, participou de momentos importantes na carreira de Gusttavo Lima, como a primeira live que se tornou um marco durante a pandemia.

Atualmente, Reinaldo Meirelles também se dedica a projetos de ensino de música, oferecendo cursos de violão e produção musical, compartilhando seu vasto conhecimento e experiência através da Academia do Violão Sertanejo.

Serviço show RMS – 18 de julho, quinta-feira

Data: 18 de julho, quinta-feira

Horário: A partir das 19h

Local: Bar Dom Pedro

Endereço: Rua 7 de setembro, 2030, Ribeirão Preto – SP

Ingressos: https://www.guicheweb.com.br/ reinaldo-meirelles-e-san- lancamento-do-dvd_32899