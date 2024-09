Sandro & Gustavo revivem clássico "Imã" com nova formação e clipe inédito Dupla sertaneja relança sucesso lançado no final dos anos 2.000, agora com uma nova roupagem, marcando o retorno com turnê nacional... Cartão de Visita|Do R7 02/09/2024 - 17h41 (Atualizado em 02/09/2024 - 17h41 ) ‌



Dupla sertaneja relança sucesso lançado no final dos anos 2.000, agora com uma nova roupagem, marcando o retorno com turnê nacional e novos projetos

A música "Imã", lançada originalmente em 2.000, marcou o lado romântico da dupla Sandro & Gustavo e conquistou uma legião de fãs. Agora, 24 anos depois, a faixa ganha uma nova versão com a atual formação da dupla e promete emocionar tanto os admiradores de longa data quanto os novos ouvintes. O lançamento está programado para o dia 6 de setembro e virá acompanhado de um videoclipe inédito.

"Imã" é uma das canções mais icônicas do repertório sertanejo, já tendo sido regravada por grandes nomes como Eduardo Costa e Matogrosso, da dupla Mato Grosso e Mathias. A nova regravação, no entanto, traz a essência original da dupla Sandro & Gustavo, agora renovada com a presença do novo Sandro: “Essa regravação de 'Imã' é um tributo à nossa história e ao que a música representa para nós. É como se estivéssemos trazendo à tona todo o sentimento que nos conectou aos nossos fãs desde o início, mas agora com uma nova energia”, declaram os artistas.