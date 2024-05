"São Juão": Juliette grava audiovisual de seu novo projeto

Alto contraste

A+

A-

Unindo o tradicional e o contemporâneo, a festa contou com show da cantora e repertório de 15 músicas típicas de festas juninas, incluindo 2 inéditas

“Olha pro céu, meu amor // Vê como ele está lindo!”. É tempo de São João, a festa favorita de Juliette, e ela não podia deixar de comemorar em grande estilo! Nesta quinta, 23 de maio, no Rio de Janeiro, a artista reúne a família e amigos para a gravação de seu mais novo projeto artístico: “São JUão”. A festa conta com um show da cantora, que apresentará um repertório com 15 músicas típicas de festas juninas, sendo 13 regravações e duas inéditas.

Como o nome representa, o audiovisual será uma representação da festa típica brasileira sob o olhar da própria Juliette. “As cores do São João me trazem uma imensa alegria, é uma explosão de felicidade que vem de um lugar muito afetivo no meu coração”, explica a artista.

Além dos convidados e do show, a festa conta com barraquinhas, comidas típicas e touro mecânico. Envolvida com a causa beneficente em favor das vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul, Juliette disponibilizará um QR code para que seus convidados realizem doações.

Publicidade

O projeto será lançado no canal do YouTube da cantora durante o mês de junho.

Confira o setlist do show de “São JUão”:

Publicidade

“Amor de São JUão” (inédita)

“Xenhenhém”

Publicidade

“Sala de Reboco”

“Frevo Mulher”

“Tropicana”

“Pedras Que Cantam”

“Isso Aqui Tá Muito Bom”

“A Fogueira Tá Queimando”

“Esperando na Janela”

“Xote das Meninas”

“Vem Galopar” (inédita)

“Tem Café”

“Dano Sarrada”

“POC POC”

“Olha Pro Céu”