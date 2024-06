Saphira & Ventura (NY) e Santana Gallery (Madrid) apresentam a exposição "Um Mergulho Contemporâneo" Honrando muitos anos de parceria, a galeria Saphira & Ventura, com sede em Nova Iorque, e a Santana Gallery, com sede em Madrid, apresentam...

Honrando muitos anos de parceria, a galeria Saphira & Ventura, com sede em Nova Iorque, e a Santana Gallery, com sede em Madrid, apresentam "A Contemporary Dive" (Um Mergulho Contemporâneo), uma exposição contemporânea com o apoio da New York International Contemporary Art Society, apresentando seis artistas representados pela S&V, alguns regressando a Madrid e outros estreando-se na Espanha. Com curadoria de Alcinda Saphira e Miguel Santana, esta coleção internacional será apresentada na P de la Castellana, 190 Chamartín, 28046 Madrid e decorrerá de 24 a 30 de junho.

Nova York – 15 de junho Na noite de quinta-feira, 27 de junho, Madrid receberá uma exposição internacional, organizada pela Santana Gallery, apresentando a coleção contemporânea da Saphira & Ventura Gallery, sediada em Nova York, que apresentará seis de seus icônicos artistas de diferentes meios e estilos, mas cada um deles explorando os elementos da estética contemporânea em seu próprio mérito.

Entre esses artistas estão Bari Bing, radicada em Nova York e Miami, que cultiva o equilíbrio entre forma e cor com seus exuberantes trabalhos abstratos, além de Larissa Linhares, cujo impulso intuitivo a impulsiona a criar maravilhosos tons de cores abstratas na tela. A exposição também contará com obras da pintora figurativa Jeena Raghavan, cujos padrões densos e cores vibrantes acentuam a força dos temas que pinta. Enquanto a pintora abstrata Maria Page atrai o espectador com traços ousados, transições elaboradas e texturas frescas.

Por outro lado, quando se trata de uma abordagem mais geométrica, a técnica de Ana Luiza Varella engloba a graça de como as cores e as formas podem ter uma influência profunda, misturando componentes simétricos e assimétricos. Por fim, serão apresentadas as obras de Alzi Platts, mostrando o talento do artista em criar peças dinâmicas que misturam elementos contemporâneos com influências mais antigas.

Serviço

Exposição: 'Um Mergulho Contemporâneo' - Conexão Nova York - Madrid

Data: 24 a 30 de junho de 2024

Abertura: 27 de junho de 2024

18h-22h /

P de la Castellana, 190

Chamartín, 28046 Madri

RSVP: Info@artsvgallery.com

Curadoria: Alcinda Saphira e Miguel Santana

Produção: Liz Carvalho/Albert Valente

Apoio: Sociedade Internacional de Arte Contemporânea de Nova York (NYICAS)

Design: Camila Crivelenti