Sarah Oliver aposta no pop funk no novo single “Efeito Fogo” Canção chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (09)

Alto contraste

A+

A-

Canção chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (09)

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Ouça aqui

Dando início a uma série de novidades, a cantora e compositora Sarah Oliver lança nesta sexta-feira (9), em todas as plataformas digitais, a primeira música de 2024, intitulada “Efeito Fogo”.

Com composição autoral e produção musical de Borges Beats e Urba Produções, a música mostra um novo momento na carreira da artista, que traz um vocal soprano e abraça a estética do pop funk.

Além disso, poderosa e decidida como ela, a canção dá uma cutucada na indústria musical. A faixa ganhará em breve um visualizer, que será divulgado no canal do YouTube.

“‘Efeito Fogo’ vem sendo uma aventura desde que começamos a produzir. Junto com Borges decidimos trazer o pop funk, que está no sangue do brasileiro, abrindo possibilidades na música e na dança”, conta Sarah Oliver.

Siga e acompanhe @saholiverofc no Instagram e acompanhe as novidades.