Sarah Oliver e MC Neu lançam "Posicionada"

Canção chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (28)

Após “Eu Duvido”, a cantora e compositora Sarah Oliver chega nesta sexta-feira (28), em todas as plataformas digitais, com a intitulada “Posicionada” em parceria com MC Neu. Este é mais um lançamento da Urba Produções e ADPAR Records.

"Posicionada", traz o que a palavra representa, além de ser uma gíria usada principalmente na comunidade do Rio de Janeiro, refletindo não apenas uma atitude, mas também um estilo de vida.

Entrando cada vez mais no universo do funk, a canção composta pelos artistas com produção de Kosta, traz um ritmo envolvente e promete muita dança.

“Estou muito animada com esse lançamento. É um funk bem dancinha e chiclete e tenho certeza que quem ouvir vai ser contagiado. Este é apenas o começo de muitos feats que estão por vir”, destaca Sarah Oliver. “Prepare-se para dançar, sentir e se posicionar junto comigo e MC Neu”, completa.