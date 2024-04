Savana Dub vol. 2: coletânea de reggae com artistas reúne nomes como Marina Peralta e Solano Jacob Álbum é a sequência de “Savana Dub vol.1” e traz um amplo panorama de artistas do reggae contemporâneo brasileiro

Créditos: Miguel Salvatore

Em meio aos desafios sem precedentes enfrentados em 2020 durante uma pandemia mundial, nasceu a necessidade urgente de expressão e conexão. Neste contexto, surge o projeto Savana Dub, uma compilação multifacetada que se propõe a transmitir as experiências vividas em tempos turbulentos através da poderosa linguagem do reggae.

A iniciativa foi criada pelo coletivo paulistano MUC SOUND. “Nós somos um coletivo inspirado diretamente pela cultura sound system, e traçamos um caminho que busca levar cultura, informação e entretenimento para as comunidades periféricas da grande São Paulo”, explica Gabriel GFya, DJ e fundador do coletivo.

“O Savana Dub é mais do que um simples álbum; é um projeto colaborativo que reflete a união e dedicação da equipe MUC SOUND em promover e amplificar a cultura sound system e a música reggae no Brasil. Através dessa colaboração, nasceu a proposta de transmitir mensagens significativas e profundas por meio de diferentes interpretações do reggae”, completa.

Em 2023, o coletivo reuniu 15 talentosos artistas do movimento sound system de São Paulo para criar a coletânea "Savana Dub Vol.2". Composto por 10 faixas cuidadosamente selecionadas, o álbum oferece uma jornada musical que convida os ouvintes a refletirem sobre uma ampla gama de temas, passando por questões sociais, econômicas e políticas.

Cada faixa de Savana Dub Vol. 2 é uma expressão vibrante de consciência social, amor, empatia e positividade. As músicas são um convite à reflexão e à ação, promovendo a união e o fortalecimento da comunidade. A coletânea traz nomes da nova geração do reggae brasileiro e também figuras já consagradas: Marina Peralta, Solano Jacob, Yagodu, Lillo de la Zikas, Mya Akoma, Ragg, Pump Killa, Caiuby, Funk Buia, Lanna, Sistah Mari, Emcee Lê, Winnit, Bestem e Éa Nilla.

Savana Dub Vol. 2 já está disponível em todas as plataformas de streaming (link).

Sobre MUC SOUND:

MUC SOUND é uma equipe comprometida com a promoção e difusão da cultura sound system e da música reggae no Brasil. Com uma abordagem colaborativa e inclusiva, eles buscam criar espaços e oportunidades para artistas locais, promovendo a diversidade e o fortalecimento da cena reggae nacional.