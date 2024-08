Saxon, Skid Row, Motörhead e mais: CDs ganham novas edições no Brasil A parceria entre Wikimetal e Oporto da Música está trazendo mensalmente ao mercado brasileiro uma variedade de discos clássicos de... Cartão de Visita|Do R7 19/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 19/08/2024 - 13h56 ) ‌



A parceria entre Wikimetal e Oporto da Música está trazendo mensalmente ao mercado brasileiro uma variedade de discos clássicos de rock e metal que antes nunca tinham sido disponibilizados em CD ou eram difíceis de encontrar no país, vários deles em edição especial com slipcase. Veja abaixo os álbuns que já estão disponíveis nas principais lojas e online na Wikimetal Store:

Saxon

Lançado em 1979, Saxon é o primeiro trabalho do grupo e foi gravado no Livingston Recording Studios, em Londres. O quarto disco Denim and Leather (1981) foi o último com a formação clássica, já que o baterista Pete Gill deixaria a banda devido a uma lesão na mão, depois ingressando no Motörhead. Já o sucessor Power & the Glory (1983) é o primeiro álbum com o baterista Nigel Glockler e um dos primeiros do power metal com letras relacionadas à guerra e batalhas.

Skid Row, Overkill, Damageplan e Immolation

Slave to the Grind (1991), segundo projeto do Skid Row, foi o primeiro disco de heavy metal a alcançar o topo da Billboard 200.

O lançamento de I Hear Black marcou uma fase de transição para o Overkill, apresentando o baterista Tim Mallare. O álbum destaca uma mudança para um estilo mais groove metal, fortemente influenciado pelo Black Sabbath.

New Found Power é o único trabalho disponibilizado pelo Damageplan, contando com participações especiais do vocalista Corey Taylor e dos guitarristas Jerry Cantrell e Zakk Wylde. É também a última participação em estúdio de Dimebag Darrell antes de seu assassinato em 2004.

Immolation foi formada após o fim do grupo Rigor Mortis em 1986, composto por Andrew Sakowicz (baixo, voz), Dave Wilkinson (bateria) e Robert Vigna (guitarra). Depois de Sakowicz ser substituído por Ross Dolan em 1988, a banda divulgou em 1991 o primeiro álbum Dawn Of Possession.

Motörhead, Uriah Heep e Flotsam and Jetsam

O décimo segundo disco do Motörhead, Sacrifice, é notável por ser o segundo e último com a formação composta por Lemmy, Phil Campbell, Würzel e Mikkey Dee.

Demons and Wizards é o quarto projeto do Uriah Heep, lançado em 1972. Durante a turnê americana, o neozelandês Gary Thain e o baterista Lee Kerslake se tornaram membros permanentes do grupo.