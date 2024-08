Sean Paul lança single “Bring It”, inspirado pelo ‘riddim’ jamaicano O ícone do dancehall puxa inspiração desse ritmo jamaicano para seu mais novo single, já disponível em todas as plataformas digitais... Cartão de Visita|Do R7 16/08/2024 - 23h06 (Atualizado em 16/08/2024 - 23h06 ) ‌



O ícone do dancehall puxa inspiração desse ritmo jamaicano para seu mais novo single, já disponível em todas as plataformas digitais

Vencedor do Grammy e ícone da música dos anos 2000, Sean Paul está de volta com o lançamento de seu mais novo single “Bring It”, inspirado pelo ‘riddim’ jamaicano. Reconhecido mundialmente pelas suas contribuições ao dancehall, o artista coloca sua própria marca no ‘riddim’, um característico tipo de batida jamaicano.

Ouça “Bring It”.

O novo single de Sean Paul é uma nova interpretação da batida de “Showtime Riddim”, composta pelo lendário Dave Kelly e considerada um dos melhores ‘riddim’s da música jamaicana. Nessa faixa, o artista, que ficou conhecido por suas faixas dançantes e envolventes, mescla o dancehall moderno com essa batida, originalmente de 1997.

‌



“Bring It” também vem como uma maneira de homenagear a história do riddim, unindo esse clássico do dancehall com uma batida mais moderna que somente Sean Paul consegue criar. A junção de batidas nostálgicas com toques contemporâneos promete engajar pessoas que já são suas fãs, além de criar novos admiradores.

O artista, juntamente com o lançamento da faixa nas plataformas digitais, via ONErpm, irá disponibilizar um visualizer exclusivo para “Bring It”, em seu canal oficial no Youtube. O vídeo, que oferece uma extensão visual para o single, será lançado na mesma sexta que a música (16).

‌



Assista “Bring It”.

Um dos grandes ícones musicais dos anos 2000, Sean Paul mantém sua influência quando o assunto é dancehall. Colecionando sucessos, como o super hit “Temperature”, além de colaborações com Beyoncé, Dua Lipa, Sia e David Guetta, o artista é uma das vozes mais marcantes da música internacional.

‌



Além disso, Sean Paul também já fez muito sucesso no Brasil, por exemplo com "I'm Still in Love with You", uma parceria com a cantora Sasha que ganhou enorme popularidade no Brasil por ter sido tema de uma das temporadas da novela "Malhação”.

Sobre Sean Paul: Cantor e rapper jamaicano de dancehall ficou famoso globalmente no início dos anos 2000 com faixas que passeiam pelo pop e pelas festas, como "Get Busy", do seu álbum vencedor do Grammy "Dutty Rock", além do megahit "Temperature".