SeaWorld celebra 60 anos com eventos memoráveis durante o verão americano Os parques SeaWorld em San Diego, Orlando e San Antonio apresentam novidades imperdíveis para as férias de julho

Alto contraste

A+

A-

Os parques SeaWorld em San Diego, Orlando e San Antonio apresentam novidades imperdíveis para as férias de julho

As comemorações de 60 anos do SeaWorld estão cada vez melhores e o verão americano não poderia ficar de fora. Os parques SeaWorld na Califórnia, Flórida e Texas apresentam diferentes novidades, como o retorno da turma da Shamu e amigos que pode ser encontrada em um café da manhã especial ou durante uma parada musical totalmente nova. Os parques também contarão com novas atrações como o primeiro splash de arremesso do mundo, “Catapult Falls”, já aberto ao público no SeaWorld San Antonio, bem como a nova área Antarctica Realm e a oitava montanha-russa do SeaWorld Orlando, “Penguin Trek”, e o aquário imersivo “Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience” no SeaWorld San Diego que terão suas datas de inauguração reveladas em breve.

Os três parques têm novos shows ao vivo, apresentações com animais, espetáculos com fogos de artifício, além de novos eventos, alimentos, bebidas e itens colecionáveis especiais do aniversário de 60 anos.

As férias de julho serão como nenhuma outra. Por seis décadas, o SeaWord tem emocionado e inspirado seus visitantes por meio de encontros próximos com animais, eventos animados e atrações. Agora, em comemoração aos 60 anos do SeaWorld, os parques oferecem diversas novidades como:

Publicidade

Novos shows: Os visitantes poderão assistir a novos e emocionantes shows ao vivo. No SeaWorld Orlando, o “Xceleration” apresenta performances de hip hop, bicicross, patinação e skate. Em San Antonio, o show aquático com lanchas e jet skis “Hydro Power Xtreme FX” anima a toda a família, bem como a nova apresentação circense “Splash! A Sandsational Cirque Celebration”. Já em San Diego, os destaques são o “BMX Blast!” patrocinado pela BODYARMOR, o novo “Pirates Ahoy! The Battle for Mermaid Cove”, além de um novo show de personagens ao vivo: “Shamu and Crew – Together Again”.

Nova parada musical especial de 60 anos: Visitantes de todas as idades agora podem aproveitar uma nova parada musical interativa com os personagens da turma da Shamu e amigos que acontece nos três parques SeaWorld. O desfile conta com novas músicas, fantasias, coreografias e um encerramento repleto de bolhas de sabão.

Publicidade

Novo café da manhã temático: As famílias que desejarem começar o dia ao lado da turma da Shamu e amigos podem aproveitar um delicioso café da manhã com personagens nos três parques SeaWorld. A atividade requer reserva e tem capacidade limitada.

Nova apresentação com leões-marinhos: A partir de 7 de junho, visitantes dos parques SeaWorld em San Diego, Orlando e San Antonio poderão aprender ainda mais sobre os leões-marinhos e com certeza dar muitas risadas no “Flippers, Facts and Fun: The Sea Lion Experience.

Publicidade

Espetáculos de encerramento: Quando a noite cai, os céus do SeaWorld ganham vida! No SeaWorld San Diego e San Antonio, os visitantes podem encerrar o dia de parque com um show embalado por músicas da celebração de 60 anos. Em Orlando, o “Ignite Fireworks” retorna com fogos, luzes e músicas inspirados pela energia do mar.

Novos itens de edição limitada do aniversário de 60 anos: Os visitantes podem celebrar o 60° aniversário do SeaWorld com alimentos e bebidas exclusivos, incluindo cerveja especial e snacks comemorativos como o pretzel em formato de orca e um novo sabor de sorvete Dippin’ Dots. Além disso, itens colecionáveis estarão disponíveis para compra durante todo o ano, como uma edição especial de pins, réplicas vintage, novo copo e balde de pipoca de souvenir.

O cronograma de apresentações e shows especiais pode ser consultado no site de cada um dos parques.

“Neste verão, estamos ansiosos em poder oferecer novos shows, atrações e maneiras que os visitantes podem explorar e aproveitar nossos parques”, disse Marc Swanson, CEO do United Parks & Resorts. “O SeaWorld é um parque como nenhum outro, combinando experiências enriquecedoras, atrações de tirar o fôlego e diversão para toda a família.”

Apresentações musicais ao vivo

Os palcos estarão a todo o vapor com apresentações ao vivo para todos os gostos. No SeaWorld San Diego, a série de shows patrocinada pela Coca-Cola apresenta cantores como Jesse McCartney e Ginuwine. No SeaWorld Orlando, artistas renomados farão todos dançarem e curtirem performances latinas durante o festival Viva La Música em junho, e bandas de rock animadas durante o Bands, Brews & BBQ que acontece em julho e agosto.

Todos os shows estão incluídos no ingresso regular do parque. Para os que desejam reservar assentos ou ter uma experiência VIP, é necessária compra antecipada no site do parque.

Imagens e vídeo em alta resolução disponíveis no link

Sobre o SeaWorld

O SeaWorld é um parque temático de vida marinha, um zoológico e aquário certificado que proporciona experiências com significado enquanto inspira e ensina os visitantes de todas as idades a proteger a vida marinha. Ao receber milhões de visitantes todos os anos, os parques oferecem experiências enriquecedoras como encontros próximos com animais, atividades educacionais, atrações inspiradas da vida marinha, eventos especiais e muitas outras opções de entretenimento. Por mais de 60 anos o SeaWorld lidera ações de conservação da vida marinha dentro e fora de seus parques por meio de ciência, educação e cuidado humanizado aos animais, o que lhe rendeu certificação da American Humane e credenciamento pela Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums e pela Association of Zoos and Aquariums. O SeaWorld é uma das maiores organizações de resgate de animais marinhos do mundo e já ajudou mais de 41 mil animais até o momento. O SeaWorld Conservation Fund, fundação sem fins lucrativos criada em 2003, já destinou mais de U$20 milhões a quase 1400 organizações para ajudar projetos de pesquisa em todos os continentes. Uma parte do dinheiro arrecadado no parque é enviado ao fundo para apoiar esses projetos de conservação a longo prazo. O SeaWorld tem parques em Orlando, (Flórida), San Antonio (Texas), San Diego, (Califórnia) e Abu Dhabi (Emirados Árabes). O SeaWorld faz parte do portifólio de marcas de parques temáticos do United Parks & Resorts, Inc. (NYSE: PRKS). Para mais informação, visite SeaWorld.com.