SeaWorld celebra 60 anos com festa e novidades em seus três parques nos Estados Unidos

Alto contraste

A+

A-

Os visitantes dos parques em Orlando (FL), San Diego (CA) e San Antonio (TX) poderão aproveitar experiências exclusivas a partir de 21 de março como parte da celebração “So Much More to Sea”

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Neste ano, o SeaWorld completa seu 60º aniversário, e para celebrar, os parques SeaWorld Orlando, na Flórida, SeaWorld San Diego, na Califórnia, e o SeaWorld San Antonio, no Texas, promoverão diferentes experiências ao longo do ano. Além das novas atrações com inaugurações previstas para 2024, todos os parques contarão com uma programação festiva que incluirá apresentações especiais, promoções, opções gastronômicas temáticas e itens colecionáveis que ficarão disponíveis por tempo limitado e serão revelados em breve.

Como parte da celebração “So Much More to Sea”, o SeaWorld convida seus visitantes a mergulhar de cabeça em suas curiosidades, incluindo fatos históricos e marcos que serão compartilhados nos parques e em seus canais digitais. As festividades começam oficialmente na quinta-feira, 21 de março, dia em que o SeaWorld abriu suas portas pela primeira vez em 1964 em San Diego. A festa inaugural de aniversário acontecerá até domingo, 24 de março, e muitas outras experiências acontecerão durante os meses do verão americano. Os visitantes também serão convidados a compartilhar suas memórias favoritas do SeaWorld nas redes sociais utilizando a #SeaWorld60.

“Ao longo da história, nossos parques SeaWorld têm oferecido experiências divertidas e enriquecedoras, desde encontros próximos com animais e programas educacionais até atrações premiadas com temas da vida marinha, eventos especiais e entretenimento emocionante. Continuamos comprometidos a criar experiências envolventes que ajudem a inspirar visitantes de todas as idades a proteger os animais e as maravilhas selvagens do nosso mundo”, disse Marc Swanson, CEO da SeaWorld Entertainment, Inc. “Neste 60º aniversário, convidamos nossos visitantes a se juntarem a nós em uma viagem por nosso passado e por tudo o que faz do SeaWorld um lugar tão especial, ao mesmo tempo em que exploram todas as nossas novidades, incluindo novas atrações, apresentações e shows, experiências exclusivas, alimentos e bebidas de edição limitada e itens colecionáveis.”

A celebração do 60º aniversário do SeaWorld apresentará novidades, incluindo:

• Novas atrações: o SeaWorld terá novidades em cada um de seus parques nos Estados Unidos que serão inauguradas durante o segundo trimestre de 2024, incluindo a “Penguin Trek” no SeaWorld Orlando, “Catapult Falls” no SeaWorld San Antonio e “Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience” no SeaWorld San Diego.

• Novas apresentações e shows: Novos espetáculos emocionantes no estilo circense no SeaWorld Orlando e SeaWorld San Antonio e um show com personagens ao vivo “Shamu and Crew - Together Again” no SeaWorld San Diego, trarão muitas emoções aos visitantes!

• Novos desfiles musicais com personagens: com estreia durante o verão americano, visitantes de todas as idades poderão aproveitar um desfile comemorativo de 60 anos com personagens queridos.

• Novas opções gastronômicas e itens colecionáveis ​​de 60 anos: os visitantes poderão comemorar este marco do SeaWorld com ofertas especiais de alimentos e bebidas de edição limitada ​​e souvenires exclusivos ao longo do ano.

Imagens em alta resolução disponíveis no link

Sobre o SeaWorld

O SeaWorld é um parque temático de vida marinha, um zoológico e aquário certificado que proporciona experiências com significado enquanto inspira e ensina os visitantes de todas as idades a proteger a vida marinha. Ao receber milhões de visitantes todos os anos, os parques oferecem experiências enriquecedoras como encontros próximos com animais, atividades educacionais, atrações inspiradas da vida marinha, eventos especiais e muitas outras opções de entretenimento. Por mais de 60 anos o SeaWorld lidera ações de conservação da vida marinha dentro e fora de seus parques por meio de ciência, educação e cuidado humanizado aos animais, o que lhe rendeu certificação da American Humane e credenciamento pela Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums e pela Association of Zoos and Aquariums. O SeaWorld é uma das maiores organizações de resgate de animais marinhos do mundo e já ajudou mais mil animais até o momento. O SeaWorld Conservation Fund, fundação sem fins lucrativos criada em 2003, já destinou mais de U$20 milhões a quase 1400 organizações para ajudar projetos de pesquisa em todos os continentes. Uma parte do dinheiro arrecadado no parque é enviado ao fundo para apoiar esses projetos de conservação a longo prazo. O SeaWorld tem parques em Orlando, (Flórida), San Antonio (Texas), San Diego, (Califórnia) e Abu Dhabi (Emirados Árabes). O SeaWorld faz parte do portifólio de marcas de parques temáticos do SeaWorld Entertainment (NYSE:SEAS). Para mais informação, visite SeaWorld.com.