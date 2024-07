“Sempre mais que um” tem última apresentação no Jambu Galpão “Sempre mais que um”, trabalho coreográfico dirigido por Marcus Moreno faz última apresentação no Jambu Galpão, espaço multicultural... Cartão de Visita|Do R7 29/07/2024 - 16h33 (Atualizado em 29/07/2024 - 16h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

“Sempre mais que um”, trabalho coreográfico dirigido por Marcus Moreno, inspirado inicialmente na obra da artista plástica Amélia Toledo, no que gera de reflexão sobre a concretude e a efemeridade à qual pertencemos, faz última apresentação no Jambu Galpão, espaço multicultural localizado na Vila Romana, na Zona Oeste da cidade, no sábado, dia 3 de agosto, às 20h. A entrada é gratuita.

Em cena, cinco performers – Maurício Florez, Maria Fernanda Machado, Mariana Molinos, Raony Iaconis e Rebeca Tadiello –, contaminados pelo frescor de um estado de antecedência ao momento presente, constroem um espaço de afeto coletivo a partir do dinamismo do campo relacional (quando afetamos e nos deixamos afetar).

“Sempre mais que um” se refere aos vários corpos existentes em um corpo presente, permeado pelo espaço e por temporalidades. Balizados pela improvisação cênica e acompanhados pela luz de Hernandes de Oliveira e a trilha original composta por Antonio Prado, corpos materializam imagens e são diluídos com o espaço, numa busca permanente por atualizar o momento num fluxo contínuo.

“Sempre mais que um corpo existe, descontinuado no outro; o eu do agora é o eu de muitos, atravessado por matérias, memórias, ancestralidades, a cada instante, a cada encontro”, pondera Marcus Moreno, que, em 12 anos de trajetória artística, tem buscado na dança maneiras de investigar o estado presente das coisas. “As possibilidades são infinitas, já que o presente que aqui está já não é mais quando se faz possível nomeá-lo”.

Publicidade

As apresentações são parte de projeto contemplado pela 35ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança Para a Cidade de São Paulo.

Serviço:

Publicidade

“Sempre mais que um” – direção: Marcus Moreno

Com: Diego Freire, Maria Fernanda Machado, Mariana Molinos, Raony Iaconis e Rebeca Tadiello.

Publicidade

Dia 3/8 (sábado, 20h)

Jambu Galpão

(Rua Marco Aurélio, 564 – Vila Romana – São Paulo - SP)

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 50 minutos

Grátis

Ficha Técnica

Concepção, Dramaturgia e Direção: Marcus Moreno | Elenco: Maurício Florez, Maria Fernanda Machado, Mariana Molinos, Raony Iaconis e Rebeca Tadiello | Criação de Luz e Espaço Cênico: Hernandes de Oliveira | Trilha Sonora: Antonio Porto | Conceito de Figurino: Marcus Moreno | Artistas em Processo Formativo: Eri Sá e Taísa Garcia | Fotos: Juliana Vinagre e Silvia Machado | Design Gráfico e Mídias Sociais: Juliana Vinagre | Assessoria de Imprensa: Elaine Calux | Ações de mediação: Portal MUD | Produção: Cristiane Klein (Dionísio Produção) e Júnior Cecon (Plural Produção)

Um pouco de Marcus Moreno

Mestrando em Artes da Cena pela Unicamp, tem formação em Comunicação das Artes do Corpo, especialização em Técnica Klauss Vianna (PUC-SP), e licenciatura pela Universidade Anhembi Morumbi. Desde 2012, realiza criações solo, em colaboração com artistas convidados, como “A Imagem como Ausência” (2013), “A Flor da Lua” (Residência Casa das Caldeiras/2016), “Estudo para o Encontro” (2017), ‘Instante-já’, indicado ao Prêmio APCA de Dança/2019 (Espetáculo/Estreia e Criação de Luz e Espaço Cênico de Hernandes de Oliveira), e “Entre Espaço Onde Tudo Existe” (2021). Desde 2016, desenvolve os “Encontros Efêmeros”, criando trabalhos de improvisação com artistas da cena contemporânea. É programador das Oficinas Culturais.

Para saber mais:

https://marcusmoreno.wixsite. com/marcusmoreno