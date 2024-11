Sempre Vivo: toda a beleza de Pipa em um só lugar Sustentabilidade, conforto e experiências exclusivas tornam o hotel perfeito para famílias e grupos de viajantes Cartão de Visita|Do R7 29/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h48 ) twitter

Destino que atrai visitantes de todas as partes do mundo, Pipa é um verdadeiro oásis no nordeste brasileiro com suas dunas, seu mar turquesa de águas calmas e cristalinas, ótimos ventos para os praticantes de esportes aquáticos e lar para diversas espécies de pássaros exóticos e animais marinhos. Um lugar ideal para quem busca vivenciar momentos imersos na natureza em um estado onde o clima é de verão o ano inteiro.

E é ali que está o Sempre Vivo, o segundo hotel do Grupo Filha da Lua, rede que vem redefinindo o turismo de luxo e sustentável na região há pelo menos oito anos, com os hotéis Filha da Lua Ecolodge e Filho do Vento, os projetos sociais Hello Pipa e Hello Barra, os restaurantes Cicchetti, assim como a Fazenda Pachamama.

Sempre Vivo foi idealizado para ser um refúgio de paz e tranquilidade para grupos de viajantes e famílias, desde os que desejam relaxar à beira da piscina semi-olímpica do hotel, se aventurar nas pranchas de kitesurf ou até mesmo para os que buscam um espaço para uma confraternização intimista e pé na areia.

‌



A propriedade fica perto de um dos cartões postais de Pipa: o Chapadão, um mirante natural localizado no topo de uma enorme falésia entre a Praia do Amor e a Praia das Minas, a cerca de 20 minutos de caminhada do centro da cidade.

Dispõe de 34 suítes construídas com madeira de reflorestamento que foram erguidas sobre palafitas para preservar a permeabilidade do solo. Para adicionar mais personalidade ao seu estilo rústico, o telhado de piaçava, produzido por artesãos locais, tem ainda a função de isolante térmico natural e diminui a temperatura no interior dos quartos. Exemplos de como o Sempre Vivo foi projetado de maneira sustentável para conservar a vegetação local e a natureza do entorno.

‌



Suas acomodações com estilo balinês estão divididas em quatro categorias distintas, entre apartamentos em volta da piscina, bangalôs e villas. Com tamanhos que variam de 54 a 172 metros quadrados, contam com amplos terraços ou varandas privativas ao ar livre, camas king size com dossel e amenities 100% sustentáveis e veganas, disponíveis em charmosas peças de cerâmica. Para acomodar famílias maiores, os quartos podem ser conectados ampliando ainda mais a área interna.

O décor interior traz elementos rústicos e naturais, mas ao mesmo tempo sofisticados, uma inspiração dos proprietários durante suas viagens pela Ásia, em destinos como Goa, Vietnã e Tailândia. A história do casal Inga e Frédéric d'Ansembourg, naturais da Polônia, com o Brasil, começou durante um Carnaval no Rio de Janeiro, há quase 20 anos. A visita os levou a procurar um lugar onde Frédéric pudesse praticar kitesurf e foi aí que encontraram a pacata vila de Pipa.

‌



O restaurante da propriedade, o Cicchetti Sempre Vivo, é filial do 1º Cicchetti, aberto no centro de Pipa. Com uma atmosfera charmosa e acolhedora, traz no cardápio uma seleção de tapas italianas ideais para compartilhar. Com ingredientes frescos e orgânicos e sabores genuínos, leva a essência da natureza à mesa, pois todos os vegetais e ervas vêm diretamente da horta orgânica da fazenda Pachamama. A carta de drinques do bar é um dos destaques do menu, especialmente por seus coquetéis clássicos e autorais.

Por ter a capacidade de receber grande grupos de pessoas, o Sempre Vivo oferece uma das melhores estruturas para festas e casamentos em Pipa. Os noivos podem encontrar no hotel o lugar ideal para reunir a família e amigos para celebrar e desfrutar de momentos de lazer em um local paradisíaco.

Relaxamento e muitas atividades ao ar livre

Além da localização privilegiada, o Sempre Vivo dispõe de uma estrutura que é perfeita para famílias de todos os tamanhos e idades. Com piscina semi-olímpica e fitness center, conta ainda com spa holístico sensorial e tratamentos inspirados no Ayurveda, na medicina tradicional indiana ou chinesa, indicados para regenerar a força mental e física.

Os hóspedes têm acesso liberado e gratuito ao clube de praia do hotel Filha da Lua Eco Lodge, propriedade do grupo na Praia das Minas. A programação de lazer inclui práticas de ioga gratuitas diárias, além de cinema ao ar livre. Outras atividades podem ser contratadas à parte, como aulas de kitesurf, capoeira e animal flow, assim como voos de parapente, e passeios de cavalo ou buggy.

O destino é ideal para os entusiastas do kitesurf e oferece condições tanto para iniciantes quanto para kiters experientes. Completam a oferta de lazer proporcionada pelo Sempre Vivo, que também traz um menu especial para as crianças, outras atividades de bem-estar náutico, como canoagem, excursões pelos manguezais e degustações em fazendas de ostras.

Turismo Eco Consciente

Além do projeto arquitetônico que preserva o entorno natural e inclui materiais em madeira de reflorestamento, o hotel não utiliza plástico e conta com sistemas de reciclagem, compostagem e fornecimento de água autossustentável. O empreendimento investe, ainda, na plantação de árvores nativas para restaurar ecossistemas e a biodiversidade, e também atua diretamente na transformação da comunidade local por meio de projetos educativos.

Mantidas e apoiadas pelo grupo, as escolas Hello Pipa e Hello Barra ensinam habilidades vocacionais e inglês para crianças e mulheres da região e, desde 2017, mais de 540 alunos já passaram pelo projeto. Há também a KiteMaster Academy, uma escola de kitesurf que dá aulas para os hóspedes dos hotéis e para a população local, com foco na proteção e bem-estar da vida marinha e que também certifica jovens que buscam atuar no mercado como instrutores do esporte.

Outra iniciativa é a Fazenda Pachamama, que dispõe de 11 hectares de biodiversidade e traz para a mesa dos estabelecimentos do grupo produtos orgânicos, promovendo a autossustentabilidade por meio da permacultura, entre eles o Cicchetti Sempre Vivo. O local também organiza oficinas para a comunidade para ensinar sobre compostagem, horta orgânica e outras vivências socioeducativas na natureza.

Sempre Vivo Hotel

Rua do Concris 2 - Praia da Pipa, Tibau do Sul (RN)

+55 84 99909-8135

Para mais informações, entre no site semprevivopipa.com ou acesse keypartners.com.br/