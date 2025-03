Sesc Arsenal está com inscrições abertas para cursos de artes cênicas, visuais e música As vagas são limitadas e destinadas ao público infantil, infanto-juvenil e idosos Cartão de Visita|Do R7 05/03/2025 - 20h25 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h25 ) twitter

O Sesc Arsenal está com inscrições abertas para curso de artes cênicas, visuais e música. As inscrições devem ser feitas na Central de Relacionamento com o Cliente na unidade. Os valores das mensalidades variam de acordo com o perfil do aluno e do curso a ser realizado, sendo alguns gratuitos.

As vagas são para cursos de ballet infantil e infanto-juvenil, teatro infanto-juvenil e para idosos, desenho e pintura, violão, canto coral +60 e musicalização infantil.

O curso de ballet infantil, para crianças de cinco a sete anos, ocorre todas as quartas e sextas-feiras, das 17h às 18h. Já o ballet infanto-juvenil, de oito a 14 anos, é realizado nos mesmos dias, mas das 18h às 19h. As aulas acontecem na Sala de Dança.

As aulas de Teatro Infanto-juvenil, de oito a 15 anos, serão realizadas todas as terças-feiras, das 18h às 20h, no teatro do Arsenal.

E as aulas de teatro para pessoas idosas ocorrem às terças-feiras pela manhã, das 9h às 11h. Com exercícios, jogos e dinâmicas, os alunos são estimulados para o desenvolvimento de suas habilidades de expressão corporal, interatividade e memória, além da manutenção das habilidades motoras e vocais.

O Curso de Teatro para pessoa Idosa faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). O cadastro deverá ser realizado na Central de Relacionamento com o Cliente. Os inscritos deverão se enquadrar nos critérios socioeconômicos exigidos pelo programa, assim como, participação no projeto Sesc Conviver.

As pessoas idosas também podem participar do curso de Canto Coral +60, de forma gratuita, por meio do PCG. As aulas são realizadas às quartas-feiras, das 09h às 11h00. As aulas são voltadas para os idosos, possibilitando momentos de desenvolvimento da musicalidade, da socialização, estímulo à memória, coordenação motora, além de auxiliar no fortalecimento dos músculos da laringe, parte do corpo vital para a existência da voz.

Às quartas-feiras também são oferecidas aulas de Desenho e Pintura, para o público infanto-juvenil, de oito a 15 anos, das 18h às 20h, no Ateliê de Artes. O curso será realizado em dois módulos, com período programático de quatro meses cada. No primeiro, os participantes aprenderão técnicas básicas de desenho à mão. Já no segundo, aprenderão como transformar suas ilustrações de maneira profissional e surpreendente, usando tinta acrílica.

O Núcleo de Música também preparou aulas de Musicalização Infantil. A atividade proporciona o desenvolvimento da coordenação motora na primeira e segunda infância a partir de ritmos, melodias, harmonias e movimentos. As crianças precisam estar acompanhadas por um responsável durante as aulas, que ocorrem às sextas-feiras, das 18h às 18h50 para a turma dos três a quatro anos; e das 19h às 19h50 para crianças de cinco a seis anos.

Para aqueles que tem interesse em aprender a tocar violão, ou já conhecem um pouco do instrumento e querem se aperfeiçoar, as aulas são realizadas as terças e quintas-feiras, e divididas por turmas, sendo das 18h30 às 19h30 para iniciantes, e das 19h30 às 20h30, para a turma intermediária. O curso de violão é voltado para pessoas maiores de 11 anos. Nas aulas, os alunos irão aprender sobre timbres, técnicas e sonoridades, permeando diversos gêneros musicais e composições.

SERVIÇO:

Musicalização Infantil | 3 a 4 anos

Quando: Sextas-feiras, das 18h às 18h50

Onde: Núcleo de Música do Sesc Arsenal

Valor: Categoria A: R$ 35,00 | Categoria B: R$ 42,00 | Público em Geral: R$ 72,00

Musicalização Infantil | 5 a 6 anos

Quando: Sextas-feiras, das 19h às 19h50

Onde: Núcleo de Música do Sesc Arsenal

Valor: Categoria A: R$ 35,00 | Categoria B: R$ 42,00 | Público em Geral: R$ 72,00

Ballet para Crianças | 5 a 7 anos

Quando: Quartas e Sextas-feiras, das 17h às 18h

Onde: Sala de Dança do Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Valor: Categoria A: R$ 65,00 | Categoria B: R$ 75,00 | Público em Geral: R$ 150,00

Teatro para crianças e adolescentes – 8 a 15 anos

Quando: Terça-feira, das 18h às 20h

Onde: Teatro/NAAC

Valor: Categoria A: R$ 54,00 | Categoria B: R$ 82,00 | Público em Geral: R$ 180,00

Teatro para pessoa idosa

Quando: Terça-feira, das 9h às 11h

Onde: Teatro/NAAC

Valor: Gratuito- PCG

Curso de Desenho e Pintura – 8 a 15 anos

Quando: Quarta-feira, das 18h às 20h

Onde: Ateliê das Artes

Valor: Categoria A: R$ 33,00 | Categoria B: R$ 47,00 | Público em Geral: R$ 90,00

Curso de Canto Coral +60

Quando: Quarta-feira, das 9h às 11h

Onde: Núcleo de Música do Sesc Arsenal

Valor: Gratuito - PCG

Curso de Violão – Turma Iniciante (a partir de 11 anos)

Quando: Terça e Quinta-feira, das 18h30 às 19h30

Onde: Núcleo de Música do Sesc Arsenal

Valor: Categoria A: R$ 75,00 | Categoria B: R$ 89,00 | Público em Geral: R$ 177,00

Curso de Violão – Turma Intermediária

Quando: Terça e Quinta-feira, das 18h30 às 19h30

Onde: Núcleo de Música do Sesc Arsenal

Valor: Categoria A: R$ 75,00 | Categoria B: R$ 89,00 | Público em Geral: R$ 177,00