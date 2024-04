Sesc-MT oferece mais de 500 vagas em cursos de artes cênicas, visuais e música

Alto contraste

Teatro, danças, pintura, coral e instrumentos musicais são lecionados nas unidades Sesc Arsenal e Rondonópolis

De caráter educacional, os núcleos de artes cênicas, artes visuais e música do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT) promovem uma gama de cursos visando difundir o acesso dos participantes às diferentes manifestações artísticas, respeitando a faixa etária e nível de conhecimento prévio de cada um. Para 2024, as unidades Sesc Arsenal e Rondonópolis oferecem 514 novas vagas entre as modalidades.

“Nosso objetivo é oportunizar o desenvolvimento artístico e intelectual dos mato-grossenses de todas as idades. Por meio das atividades é possível consolidar saberes, ampliar o repertório pessoal, interagir com meio cultural e descobrir novas habilidades”, afirma Ellen Camargo, diretora de Produtos e Serviços do Sesc-MT.

As atividades terão início em março e abril e as inscrições já podem ser realizadas na Central de Relacionamento com o Cliente de cada unidade. São oferecidos cursos de ballet, dança de salão, teatro, desenho e pintura, xilogravura, coral, violão, musicalização infantil, violino, viola, violoncelo e contrabaixo.

Os cursos ofertados pelos núcleos de artes do Sesc-MT possuem valores acessíveis, com condições especiais para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares portadores do Cartão Sesc. Entenda as categorias:

Comerciário Categoria A – Trabalhador do comércio ou dependente com renda familiar igual ou menor do que três salários mínimos.

Comerciário Categoria B - Trabalhador do comércio ou dependente com renda familiar igual ou maior do que três salários mínimos.

Confira abaixo todos os cursos:

NÚCLEO DE ARTES CÊNICAS DO SESC ARSENAL

Curso de Dança de Salão

Quando: Turma iniciante - Todas as terças e quintas, das 19h às 20h | Turma intermediário - Todas as terças e quintas, das 20h às 21h

Onde: Sala de Dança do Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Valores: Comerciário categoria A: R$ 68,00 | Comerciário categoria B: R$ 78,00 | Público Geral: R$ 156,00

Nº de vagas: 60

Curso de Teatro para Crianças (8 a 14 anos)

Quando: Todas as quartas, das 18h às 20h

Onde: Sala de Dança, NAAC ou Teatro do Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Valores: Comerciário categoria A: R$ 38,00 | Comerciário categoria B: R$ 58,00 | Público Geral: R$ 116,00

Nº de vagas: 20

Curso de Teatro para Idosos

Quando: Todas as quartas, das 14:30 às 16:30

Onde: Sala de Dança, NAAC ou Teatro do Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Valores: Comerciário categoria A: R$ 38,00 | Categoria B: R$ 58,00 | Público Geral: R$ 116,00

Nº de vagas: 30

NÚCLEO DE ARTES VISUAIS DO SESC ARSENAL

Curso de Desenho e Pintura (8 a 15 anos)

Quando: Todas as quartas-feiras, das 18h às 20h

Onde: Ateliê de Arte do Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Valores: Comerciário categoria A: R$ 23,00 | Comerciário categoria B: R$ 33,00 | Público Geral: R$ 66,00

Nº de vagas: 20

Curso de Xilogravura - Ateliê aberto

Quando: Todos os sábados, das 15h às 17h

Onde: Ateliê de Arte do Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Valores: Gratuito

Nº de vagas: 25

NÚCLEO DE MÚSICA DO SESC ARSENAL

Curso de Canto Coral (60+ anos)

Quando: Todas às sextas-feiras, das 15h30 às 17h30

Onde: Sala de Música do Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Valores: Comerciário categoria A: R$ 18,00 | Comerciário categoria B: R$ 21,00 | Público Geral: R$ 42,00

Nº de vagas: 30

Curso de Musicalização Infantil

Quando: Turma I (3 a 4 anos) - Todas as sextas, das 18h às 18h50 | Turma II (5 a 6 anos) - Todas as sextas, das 19h às 19h50

Onde: Sala de Música do Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Valores: Comerciário categoria A: R$ 18,00 | Comerciário categoria B: R$ 21,00 | Público Geral: R$ 42,00

Nº de vagas: 30

Curso de Violão

Quando: Turma iniciante (11+ anos) - Todas as terças quartas, das 18h30 às 19h30 | Turma intermediário - Todas as terças quartas, das 19h30 às 20h30

Onde: Sala de Música do Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Valores: Comerciário categoria A: R$ 53,00 | Comerciário categoria B: R$ 63,00 | Público Geral: R$ 126,00

Nº de vagas: 30

NÚCLEO DE ARTES CÊNICAS DO SESC RONDONÓPOLIS

Curso de Ballet para crianças (5 a 12 anos)

Quando: Turma I (5 a 7 anos) – Todas as terças e quintas, das 9h às 10h | Turma II (7 a 9 anos) - Todas as terças e quintas, das 17h30 às 18h30 | Turma III (10 a 12 anos) - Todas as terças e quintas, das 18h30 às 19h30

Onde: Sala de dança do Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, S/N – Parque Sagrada Família – Rondonópolis-MT)

Inscrições: A partir de 18/03, na Coordenação da unidade

Valores: Comerciário categoria A: R$ 68,00 | Comerciário categoria B: R$ 78,00 | Público em Geral: R$ 156,00 + Custo de Cadastro

Nº de vagas: 60

Curso de Teatro Infanto-juvenil (7 a 15 anos)

Quando: Turma I (7 a 11 anos) - Todas as quartas, das 18h às 19h30 | Turma II (12 a 15 anos) - Todas as sextas, das 18h às 19h30

Onde: Sala de dança do Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, S/N – Parque Sagrada Família – Rondonópolis-MT)

Valores: Comerciário categoria A: R$ 38,00 | Comerciário categoria B: R$ 58,00 | Público Geral: R$ 116,00 + Custo de Cadastro

Nº de vagas: 40

NÚCLEO DE ARTES VISUAIS DO SESC RONDONÓPOLIS

Curso de Macramê (14+ anos)

Quando: Todas as quartas, das 18h30 às 21h30

Onde: Ateliê de Artes do Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, S/N – Parque Sagrada Família – Rondonópolis-MT)

Valores: gratuito

Nº de vagas: 15

Curso de Lettering (9+ anos)

Quando: Todas as terças, das 19h às 21h

Onde: Ateliê de Artes do Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, S/N – Parque Sagrada Família – Rondonópolis-MT)

Valores: gratuito

Nº de vagas: 20

Curso de Desenho e Pintura em Tela (9+ anos)

Quando: Turma I (09 a 14) - Todas as quintas, das 19h às 21h | Turma II (15+ anos) - Todas as segundas, das 19h às 21h

Onde: Ateliê de Artes do Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, S/N – Parque Sagrada Família – Rondonópolis-MT)

Valores: Comerciário categoria A: R$ 23,00 | Comerciário categoria B: R$ 33,00 | Público Geral: R$ 66,00

Nº de vagas: 24

NÚCLEO DE MÚSICA DO SESC RONDONÓPOLIS

Curso de Cordas Friccionadas (7+ anos)

Valores: Gratuito

Onde: Sala de música do Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, S/N – Parque Sagrada Família – Rondonópolis-MT)

Inscrições: A partir de 4/3, na Coordenação da unidade

Nº de vagas: 100

TURMAS:

Violino –

Sexta-feira, das 8h às 9h

Sexta-feira, das 9h30 às 10h30

Sexta-feira, das 13h30 às 14h30

Sexta-feira, das 15h às 16h

Sexta-feira, das 18h às 19h

Sexta-feira, das 19h às 20h

Sábado, das 9h às 10h

Sábado das 14h às 15h

Viola de Arco -

Quarta-feira, das 17h30 às 18h30

Quarta-feira, das 18h30 às 19h30

Quarta-feira, das 19h30 às 20h30

Violoncelo -

Quinta-feira, das 15h30 às 16h30

Quinta-feira, das 16h30 às 17h30

Quinta-feira, das 17h30 às 18h30

Contrabaixo Acústico –

Quinta-feira, das 18h30 às 19h30

Quinta-feira, das 19h30 às 20h30

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.