Sesc-MT reúne grandes nomes e celebra tradição musical no 4º Festival Mato-grossense de Choro Além dos renomados artistas regionais, o evento traz artistas conceituados do Rio de Janeiro e do Distrito Federal



A quarta edição do “Festival Mato-grossense de Choro” chega ao Sesc Arsenal, oferecendo uma rica programação que destaca a diversidade e a tradição do gênero musical considerado um dos mais autênticos e emblemáticos do Brasil. O evento será realizado nos dias 13, 14, 15 e 17 de setembro, a partir das 18 horas, com exceção de domingo, quando a música começa às 17h40.

Para todos os dias do evento, os organizadores incentivam a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao programa Sesc Mesa Brasil.

Entre as atrações confirmadas estão a Orquestra Cuiabana de Choro, Choros e Serestas, Encontro das Mulheres do Choro Mato-grossense, e artistas renomados, como Nilze Carvalho (RJ), indicada ao Emmy Internacional em 2022, na categoria de Melhor Série de Curta Duração por sua participação na série "O Som do Vinil", do Canal Brasil; o grupo Choro na Rua (RJ), liderado por Silvério Pontes desde 2016, e Reco do Bandolim & Choro Livre (DF), criado há 30 anos, e conhecido tanto nacional quanto internacionalmente.

Além das apresentações, o festival contará com duas oficinas “masterclass” ministradas por Silvério Pontes, renomado trompetista e um dos maiores expoentes do Choro, e Rogério Caetano, destacado violonista brasileiro, reconhecido por sua excelência no violão de 7 cordas, especialmente no estilo Choro. Para participar das oficinas é preciso fazer a inscrição antecipada por meio dos links disponibilizados abaixo. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 10 de setembro.

Também conhecido como "chorinho", o Choro é o primeiro gênero de música popular instrumental brasileira, surgido no Rio de Janeiro no final do século XIX. Caracterizado por sua complexidade rítmica, melódica e harmônica, o Choro é uma fusão de danças de salão europeias, como a polca e a valsa, com a música popular portuguesa e as influências africanas, que juntos criaram um estilo único e vibrante. A improvisação e a interação entre os músicos são elementos-chave que conferem ao choro sua espontaneidade e vivacidade.

Para o presidente do Sistema Comércio de Mato Grosso, José Wenceslau de Souza Júnior, o evento é uma oportunidade imperdível para os amantes da música e para aqueles que desejam conhecer mais sobre este estilo que é, ao mesmo tempo, sofisticado e popular, e que continua a encantar plateias em todo o Brasil. “O Festival Mato-grossense de Choro não apenas celebra essa rica tradição musical, mas também oferece um espaço para o encontro de gerações, e o Sesc Arsenal desempenha um papel de extrema relevância para a valorização e preservação da herança cultural do choro”, afirmou.

Para entrar no clima do Festival Mato-grossense de Choro, uma playlist especial foi criada. Clique aqui para ouvir: https://spoti.fi/3Z8Jdjr

Confira abaixo a programação completa:

Dia 13 – Sexta-feira

13h30 – Oficina: Masterclass de “Violão de 7 cordas no Choro” com Rogério Caetano – link para inscrição: https://bit.ly/ oficinaviolao7cordas

18h – Apresentação: Choros e Serestas (MT)

20h – Apresentação: Choro na Rua (RJ)

Dia 14 - Sábado

09h – Oficina de Música – Masterclass de “Interpretação no Choro” com Silvério Pontes – link para inscrição https://bit.ly/ oficinainterpretaçãonochoro

18h30 – Apresentação: Encontro das Mulheres do Choro Mato-grossense (MT)

20h15 – Apresentação: Nilze Carvalho (RJ)

Dia 15 - Domingo

17h40 - Orquestra Cuiabana de Choro (MT)

19h30 – Reco do Bandolim & Choro Livre (DF)

Dia 17 – Terça-feira

18h - Roda de Choro

SERVIÇO:

4º Festival Mato-grossense de Choro

Local: Sesc Arsenal