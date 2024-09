Sesc-MT traz oficinas de “Violão de 7 Cordas” e “Interpretação no Choro”

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelos links abaixo. As aulas serão ministradas no Sesc Arsenal.

A primeira oficina será a de “Violão de 7 cordas no Choro” e ocorrerá no dia 13 de setembro, das 13h30 às 15h30, com Rogério Caetano, reconhecido violinista brasileiro. Referência no violão de 7 cordas, é um dos membros do coletivo Choro na Rua, que irá se apresentar durante o Festival de Choro, no Sesc Arsenal. Rogério já foi premiado no Independent Music Awards (IMA) nos Estados Unidos em 2015, como “Melhor Álbum de Jazz Latino”, e em 2019, pelo Melhor Álbum de Performance ao Vivo.

Para esta oficina, os músicos participantes devem, necessariamente, levar os instrumentos, pois se trata de um curso prático, sendo aberto também para cantoras e cantores.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de setembro por meio do link https://bit.ly/ oficinaviolao7cordas . As vagas são limitadas.

A segunda oficina ocorre no dia 14, sábado, das 9 às 11 horas, com o tema “Interpretação no Choro”, por Silvério Pontes, renomado trompetista e um dos maiores expoentes do Choro. Silvério Pontes está à frente de um dos coletivos de destaque quando se fala no gênero musical, o projeto Choro na Rua, que também se apresentará na 4ª Edição do Festival Mato-grossense de Choro.

Pontes foi premiado, juntamente com o grupo Choro na Rua, na 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira (PMB), na categoria Música Instrumental, tanto como Melhor Grupo quanto como Revelação.

O curso avançado é voltado, preferencialmente, para estudantes de instrumentos de sopro interessados na prática do estilo musical tradicional brasileiro, mas pode ser aberta a outros músicos. Para esta oficina, também é essencial que os participantes tragam seus instrumentos. As vagas também são limitadas e as inscrições devem ser realizada até o dia 10 de setembro por meio do link https://bit.ly/ oficinainterpretaçãonochoro

Para entrar no clima do Festival Mato-grossense de Choro, uma playlist especial foi criada. Clique aqui para ouvir.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 13 – Sexta-feira

13h30 – Oficina: Masterclass de “Violão de 7 cordas no Choro” com Rogério Caetano – link para inscrição: https://bit.ly/ oficinaviolao7cordas

18h – Apresentação: Choros e Serestas (MT)

20h – Apresentação: Choro na Rua (RJ)

Dia 14 – Sábado

09h – Oficina de Música – Masterclass de “Interpretação no Choro” com Silvério Pontes – link para inscrição https://bit.ly/ oficinainterpretaçãonochoro

18h30 – Apresentação: Encontro das Mulheres do Choro Mato-grossense (MT)

20h15 – Apresentação: Nilze Carvalho (RJ)

Dia 15 – Domingo

17h40 – Orquestra Cuiabana de Choro (MT)

19h30 – Reco do Bandolim & Choro Livre (DF)

Dia 17 – Terça-feira

18h – Roda de Choro

SERVIÇO:

4º Festival Mato-grossense de Choro

Local: Sesc Arsenal

Quando: dias 13, 14, 15 e 17 de setembro