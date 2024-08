SescTV exibe programação especial com compositores e estudiosos da música contemporânea O SescTV trouxe uma programação especial com compositores e estudiosos brasileiros que renovaram a forma de compor e são referência... Cartão de Visita|Do R7 08/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 18h36 ) ‌



Desde o dia 6 de agosto, o SescTV trouxe uma programação especial com compositores e estudiosos brasileiros que renovaram a forma de compor e são referência na música contemporânea: Gilberto Mendes, Edino Krieger e Hans-Joachim Koellreutter.

Todos os programas ficarão disponíveis sob demanda após a exibição pelo SescTV.

O primeiro documentário, exibido na última terça, foi "Gilberto Mendes e a Música Nova", de Marcelo Machado. O filme homenageia o compositor e maestro e traz depoimentos de representantes importantes da música instrumental contemporânea. Na semana que vem, dia 13 de agosto, às 16h30, Edino Krieger e as Bienais da Música Contemporânea, com Quinteto Brasília, que foi gravado durante o Sonora Brasil, tradicional projeto de música do Departamento Nacional do Sesc.

Para finalizar, o filme Koellreutter e a Música Transparente, dirigido por Cacá Vicalvi e que conta a trajetória do compositor, professor e musicólogo brasileiro de origem alemã Hans-Joachim Koellreutter.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Gilberto Mendes e a Música Nova

O documentário, dirigido por Marcelo Machado, homenageia o compositor e maestro Gilberto Mendes, criador do Festival Música Nova. Depoimentos de representantes da música instrumental contemporânea e peças relevantes recuperam sua importância na cena.

Dia 06/08, terça, 16h30

Edino Krieger e as Bienais da Música Contemporânea, com Quinteto Brasília

O programa exibe o concerto do Quinteto Brasília com peças de Edino Krieger, Osvaldo Lacerda e Vieira Brandão, gravado durante o Sonora Brasil, que viajou mais de 100 cidades. Traz, ainda, entrevistas do compositor Krieger e dos músicos envolvidos.

Dia 13/08, terça, 16h30

Koellreutter e a Música Transparente

Dirigido por Cacá Vicalvi, o documentário conta a trajetória do compositor, professor e musicólogo brasileiro de origem alemã Hans-Joachim Koellreutter.

Dia 20/08, terça, 16h30

Sobre o SescTV

O SescTV é o canal cultural do Sesc São Paulo que tem como missão ampliar a ação do Sesc para todo o país. Distribuído gratuitamente para mais de 60 operadoras de TV por assinatura e plataformas de streaming em todo o Brasil, sua grade é composta por espetáculos, documentários, filmes, curtas e entrevistas que tratam de temas como arquitetura, literatura, filosofia, teatro, política, sociedade, ética e cotidiano.

No acervo do canal, que passa dos 10.000 títulos, estão produções próprias e licenciamentos que são distribuídos ao longo da programação para criar uma experiência enriquecedora para o telespectador em todos os horários. Além da programação ao vivo, o site do SescTV oferece uma seleção de produções originais brasileiras e estrangeiras que podem ser assistidas na íntegra, gratuitamente e sem necessidade de cadastro em sesctv.org.br.

Para assistir o SescTV:

Consulte as operadoras e serviços de streaming sobre a disponibilidade do canal.

Assista online em sesctv.org.br