SESI-SP e 20ª MICINE – Parceria celebra duas décadas de difusão da inclusão cultural Por meio de filmes e debates, a Mostra Internacional do Cinema Negro (MICINE) aborda, entre outros tópicos importantes, a luta contra... 13/11/2024 - 15h29

Por meio de filmes e debates, a Mostra Internacional do Cinema Negro (MICINE) aborda, entre outros tópicos importantes, a luta contra estereótipos

Entre os dias 20 de novembro e 15 de dezembro de 2024, o Centro Cultural Fiesp recebe a 20ª edição da Mostra Internacional do Cinema Negro (MICINE), projeto acadêmico e cultural que se consolidou como fórum de debate sobre o cinema afro e as questões étnico-raciais no Brasil. A MICINE visa promover a inclusão da cultura negra e valorizar a representatividade afrodescendente no cinema.

Celebração dos 20 anos de Cinema Negro

Em um país onde a luta por igualdades é constante e necessária, um projeto contínuo e que apoie iniciativas com esses princípios é sinônimo de resistência.

‌



A partir do tema “Cinema Negro: vinte anos de questionamentos e realizações”, o professor Celso Luiz Prudente, criador e curador da Mostra, busca observar a dinâmica da educação nas relações étnico-cinematográficas da africanidade, com foco nas demandas acadêmicas e culturais, e na realização de atividades diversas que reforcem os valores do projeto.

O SESI-SP, instituição que trabalha pela educação de forma ampla, vê a cultura como um componente essencial desse processo. A parceria com a MICINE e com outros projetos culturais tem como objetivo formar novos públicos, democratizar e ampliar o acesso à cultura, além de incentivar a produção e a difusão de obras nas mais variadas vertentes artísticas.

‌



20ª Mostra Internacional do Cinema Negro

Centro Cultural Fiesp

‌



Av. Paulista, 1.313 (em frente ao metrô Trianon-Masp)

20 de novembro até 15 de dezembro de 2024

Quinta a domingo, confira os horários das sessões

Entrada gratuita