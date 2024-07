Shakira brilha na final da Copa América USA 2024™

‌



A superstar global Shakira mais uma vez impressionou os fãs de futebol com uma performance deslumbrante durante a final da Copa América™️, no Hard Rock Stadium, em Miami

A vencedora de 14 Latin GRAMMY® fez história durante a final da Copa América™️, o torneio de futebol mais antigo do mundo. A CONMEBOL selecionou Shakira para liderar a primeira apresentação musical no intervalo da partida final, disputada entre Argentina e Colômbia este ano.

Shakira impactou a multidão no Hard Rock Stadium com um show incrível que cativou o público ao redor do mundo. Sua performance de 7 minutos e meio incluiu seus maiores sucessos.

A colombiana abriu a celebração com o clássico “Hips Don’t Lie”, seguida por “Te Felicito”, “TQG” e “Puntería” com uma equipe de 12 dançarinos.

A música da vencedora de três GRAMMY® esteve presente não apenas na final, mas durante todo o torneio. “Puntería”, a colaboração de Shakira com Cardi B, foi a música oficial da cobertura da TelevisaUnivision, a emissora oficial da Copa América™️ CONMEBOL 2024 nos Estados Unidos.

Além disso, Shakira se tornou a primeira cantora latina a se apresentar nas finais dos eventos de futebol mais aclamados globalmente: três vezes na Copa do Mundo FIFA, uma vez no Super Bowl da NFL e agora na primeira apresentação musical no intervalo da Copa América 2024.

"Hips Don’t Lie" foi tocada na final da Copa do Mundo da Alemanha 2006 durante uma aparição especial com Wyclef Jean. Na Copa do Mundo seguinte, a FIFA escolheu "Waka Waka (This Time for Africa)" como a música oficial da África do Sul 2010, uma faixa que encantou o mundo antes, durante e na final do torneio. No Brasil 2014, Shakira retornou a uma final da FIFA para apresentar "La La La" durante a cerimônia de encerramento.

No futebol americano, Shakira também foi a atração principal – ao lado de Jennifer Lopez – em uma performance que deixou o mundo maravilhado durante o show do intervalo do Super Bowl LIV Pepsi 2020, realizado em Miami.

2024 tem sido um ano incrível para Shakira. Além do marco na Copa América™️, ela comemorou o lançamento bem-sucedido de seu novo álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", um dos discos mais transmitidos do ano. A colombiana iniciará sua tão aguardada turnê mundial de mesmo nome com 17 shows pelos Estados Unidos, começando em 2 de novembro em Palm Desert, Califórnia.

