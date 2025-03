Shakira estreia o vídeo oficial de "Última" em seu show sold out na cidade do México No aniversário de um ano de seu álbum vencedor do Grammy "Las Mujeres Ya No Lloran" Cartão de Visita|Do R7 25/03/2025 - 18h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h45 ) twitter

No aniversário de um ano de seu álbum vencedor do Grammy "Las Mujeres Ya No Lloran"

ASSISTA AQUI

Na sexta-feira, antes de subir ao palco para o segundo de sete shows esgotados na Cidade do México em sua Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, a artista vencedora do GRAMMY® e do Latin GRAMMY®, Shakira, lançou o vídeo de “⁠Última” no aniversário de um ano de seu 12º álbum de estúdio, Las Mujeres Ya No Lloran. Dirigido por Jaume de Laiguana, o vídeo mostra Shakira em seu momento mais romântico e vulnerável, vagando pelas ruas de uma Nova York invernal.

“⁠Última” faz parte do 12º álbum de estúdio de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran. Ouça o álbum AQUI. O disco já ultrapassou 10 bilhões de streams globalmente e é um deslumbrante testemunho de sua resiliência e força, além do poder da música de transformar até mesmo os momentos mais desafiadores em lembranças preciosas. Em fevereiro, o álbum venceu o prêmio de ‘Melhor Álbum de Pop Latino’ no 67º Grammy Awards.

‌



Desde o início da Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro, Shakira tem encantado o público com um setlist que reúne seus maiores sucessos e novos hinos de seu álbum vencedor do GRAMMY®, Las Mujeres Ya No Lloran, incluindo “Session 53,” “TQG” e “Te Felicito”. A turnê tem sido aclamada, com fãs e críticos elogiando o espetáculo cheio de energia, a profundidade emocional e a produção impressionante de sua performance.

A turnê de estádios pela América Latina está esgotada, quebrando recordes históricos de público e tornando Shakira a primeira artista a realizar sete noites consecutivas no icônico Estadio GNP Seguros, na Cidade do México.

‌



A Las Mujeres Ya No Lloran World Tour chega à América do Norte em 13 de maio, em Charlotte, NC, com paradas em Montreal, Toronto, Miami, Los Angeles, Las Vegas e outras cidades, antes de encerrar em 30 de junho, em São Francisco, CA.

Para ingressos e mais informações, acesse: shakira.com/tour

‌



Os fãs também podem adquirir Pacotes VIP, que podem incluir ingressos premium, um meet & greet e foto com Shakira, um item autografado, acesso ao lounge VIP antes do show, um item exclusivo de merchandising VIP e mais. O conteúdo dos pacotes VIP varia de acordo com a oferta selecionada. Para mais informações, visite vipnation.com.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025 Datas da América do Norte:

Ter, 13 de maio – Charlotte, NC – Bank of America Stadium

Qui, 15 de maio – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

Ter, 20 de maio – Montreal, QC – Bell Centre

Qui, 22 de maio – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Seg, 26 de maio – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Qui, 29 de maio – Boston, MA – Fenway Park

Sáb, 31 de maio – Washington, DC – Nationals Park

Qua, 4 de junho – Orlando, FL – Camping World Stadium

Sex, 6 de junho – Miami, FL – Hard Rock Stadium

Qua, 11 de junho – Arlington, TX – Globe Life Field

Sex, 13 de junho – San Antonio, TX – Alamodome

Dom, 15 de junho – Houston, TX – Toyota Center

Seg, 16 de junho – Houston, TX – Toyota Center

Sex, 20 de junho – Inglewood, CA – SoFi Stadium

Dom, 22 de junho – Phoenix, AZ – Footprint Center

Seg, 23 de junho – Phoenix, AZ – Footprint Center

Qui, 26 de junho – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

Sáb, 28 de junho – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

Seg, 30 de junho – San Francisco, CA – Oracle Park

Sobre Shakira

Shakira é uma cantora e compositora colombiana e múltipla vencedora do GRAMMY®. Com mais de 95 milhões de discos vendidos mundialmente, ela conquistou inúmeros prêmios, incluindo três GRAMMYs®, doze Latin GRAMMYs®, além de vários World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards, entre outros. Ela é a artista latina feminina mais assistida e uma das dez artistas mais populares da história do YouTube, com mais de 27 bilhões de visualizações acumuladas, além de ser a artista latina feminina mais ouvida de todos os tempos no Spotify.

Recentemente, Shakira lançou seu 12º álbum de estúdio, Las Mujeres Ya No Lloran, que recebeu críticas entusiasmadas. O álbum é um testemunho deslumbrante de sua resiliência e força, além de demonstrar o poder da música de transformar os momentos mais difíceis em lembranças preciosas. Em suas primeiras 24 horas de lançamento, tornou-se o álbum mais reproduzido de 2024 e foi certificado 7x Platina.

Seu álbum anterior, El Dorado, alcançou o 1º lugar no iTunes em 37 países, venceu o prêmio de Melhor Álbum Vocal Pop no Latin GRAMMY® 2017 e Melhor Álbum de Pop Latino no GRAMMY® 2018. Com mais de 12 bilhões de streams, é um dos álbuns femininos mais reproduzidos de todos os tempos. Em apenas 24 horas, “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53” fez história tanto no Spotify, com mais de 14 milhões de streams, quanto no YouTube, com mais de 52 milhões de visualizações. A faixa estreou em #9 na Billboard Hot 100, tornando Shakira a primeira artista solo a debutar no Top 10 da parada com uma música em espanhol. Além disso, é a canção em espanhol com mais streams em um único dia na história do Spotify.

Em setembro, Shakira recebeu o MTV Michael Jackson Video Vanguard Award no MTV Video Music Awards, e, em homenagem ao prêmio, fez uma performance inesquecível com seus maiores sucessos.

Menos de uma semana após o lançamento de seu aclamado álbum Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira surpreendeu uma multidão de mais de 40.000 pessoas – o maior público já registrado para uma apresentação na Times Square, superando até mesmo as festas de Réveillon – com uma performance eletrizante no TSX Stage. Assista AQUI.