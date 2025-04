Shakira lidera ranking de turnê com maior bilheteria segundo a Pollstar e Billboard A estrela global Shakira prova mais uma vez por que é um fenômeno nos palcos Cartão de Visita|Do R7 08/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h27 ) twitter

A estrela global Shakira prova mais uma vez por que é um fenômeno nos palcos. Pela segunda semana consecutiva, a cantora colombiana ocupa o #1 no ranking de turnê com maior venda de ingressos mundialmente, no chart LIVE75 da Pollstar, referência mundial em monitoramento da indústria de entretenimento ao vivo. Além disso, pela primeira vez em sua carreira, ela conquistou o primeiro lugar no ranking mensal Top Tour da Billboard, lista das turnês de maior bilheteria globalmente, considerando o relatório do mês de fevereiro, tornando-se a primeira artista latina a alcançar esse feito.

Em sua nova turnê, intitulada "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira tem encantado plateias e batido recordes por onde passa. Com os dados de bilheteria de quatro apresentações recentes, a artista registrou uma média impressionante de 42.774 ingressos vendidos por show, atingindo 100% de ocupação e arrecadando cerca de US$ 6.197.484 por apresentação.

A turnê teve sua estreia no Brasil e já passou por Peru, Colômbia, Chile, Argentina, México e República Dominicana, arrastando multidões e conquistando a crítica com um espetáculo vibrante, emocional e visualmente arrebatador. Em seu país natal, onde ganhou uma estátua, a colombiana é a primeira artista a lotar cinco estádios. Agora, Shakira parte para os Estados Unidos, onde realizará uma aguardada série de apresentações. Devido à alta demanda, dois shows extras já foram anunciados para Nova York e Miami.

Com um repertório repleto de hits, coreografias icônicas e uma presença de palco magnética, Shakira entrega um show que vem sendo aclamado como o melhor do momento. Seu retorno aos palcos celebra não só sua trajetória brilhante, mas também uma nova fase artística e pessoal — poderosa, livre e mais conectada do que nunca ao seu público.

"Las Mujeres Ya No Lloran" não é apenas uma turnê. É um manifesto, um espetáculo inesquecível e a consagração definitiva de Shakira como um dos maiores nomes da atualidade.