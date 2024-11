Shakira será a atração principal do WorldPride 2025 em Washington, DC Cantora colombiana levará hits e novas músicas ao palco no WorldPride 2025, evento que celebra 50 anos de Pride em Washington, DC Cartão de Visita|Do R7 28/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 28/10/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantora colombiana levará hits e novas músicas ao palco no WorldPride 2025, evento que celebra 50 anos de Pride em Washington, DC

A cantora Shakira anunciou em suas redes sociais uma super novidade para o calendário cultural de Washington DC em 2025: a artista será a principal atração do WorldPride 2025, evento que celebrará a diversidade e os direitos da comunidade LGBTQIA+ na capital americana. O show de Shakira está marcado para o dia 31 de maio no icônico Nationals Park e promete ser um dos pontos altos da celebração - que acontecerá entre 17 de maio e 8 de junho de 2025 - com uma programação intensa de eventos culturais e de entretenimento.

Conhecida por suas performances explosivas e dançantes, Shakira levará a Washington músicas de seu novo álbum, além de sucessos clássicos como Hips Don’t Lie e Whenever, Wherever. O show também fará parte da turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", marcada pelo retorno da cantora aos palcos depois de sua última grande tour, El Dorado, em 2018.

Este show, no entanto, promete ser especial já que fará parte de uma celebração histórica: o WorldPride 2025, que marcará o 50º aniversário da Pride em Washington, DC. O evento é uma edição comemorativa do WorldPride, que é sediado a cada dois anos em diferentes cidades ao redor do mundo e é reconhecido como um dos maiores encontros de celebração e ativismo LGBTQIA+ globalmente.

‌



"É o maior evento do ano e estamos entusiasmados em receber a lenda pop colombiana Shakira em DC para uma noite verdadeiramente importante de amor, orgulho e comunidade", afirmou Ryan Bos, Diretor Executivo da Capital Pride Alliance.

A expectativa é de que 2 milhões de pessoas viajem a Washington para participar do evento, que colocará a cidade como um dos principais destinos do turismo LGBTQIA+ no próximo ano. O WorldPride já passou por cidades como Nova York, Madrid e Sydney, e Washington, DC, promete fazer uma edição memorável, não só por celebrar meio século de história da Pride na cidade, mas também por suas inúmeras atrações, como desfiles, conferências e festas espalhadas pela cidade.

‌



“Mal podemos esperar para receber o mundo em Washington, DC para o WorldPride 2025”, disse a prefeita de DC, Muriel Bowser. “Há muito pelo que esperar e muito pelo que ficar animado – e um show inicial com Shakira é mais um motivo fantástico para planejar sua viagem a DC para o World Pride”.

Para os fãs que desejam garantir um lugar no show de Shakira, a venda geral de ingressos começará em 25 de outubro neste link com opções VIP disponíveis, que incluirão experiências exclusivas como meet & greet, fotos com a cantora e acesso ao lounge VIP.