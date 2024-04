Show com a banda "Os Garotos de Riberpool" é atração no Hard Rock Cafe A banda Os Garotos de Riberpool, um dos principais tributos a Beatles da regiāo será atração no Hard Rock Cafe Ribeirão Preto, na próxima...

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

A banda Os Garotos de Riberpool, um dos principais tributos a Beatles da regiāo será atração no Hard Rock Cafe Ribeirão Preto, na próxima sexta-feira, 5 de abril, a partir das 21h. Formada por Marcel Rivoiro (Batera e Vocal), Tiago Adorno (Guita solo e vocal), Raphael Triveloni (Baixo e Vocal) e Max Greggio (Violão, Gaita e Vocal), a banda já possui alguns anos de estrada e coleciona diversas apresentações por todo o Brasil.

Após um longo período sem se apresentar em Ribeirão Preto o grupo retorna ao palco do Hard Rock Cafe para uma grande celebração à maior banda de todos os tempos.Durante o espetáculo, a banda apresenta os maiores sucessos do “Fab Four”, o que torna a experiência emocionante, com o público cantando as músicas do começo ao fim. “She Loves You”, “Help!” e “Hey Jude” são alguns dos sucessos que estarão presentes no set list.

“Vai ser uma ótima oportunidade de fazer um som com meus amigos e reviver diversas épocas da gigante obra dos Beatles, banda que aprendi a gostar ouvindo com minha família. Esse show vai ser emocionante por que vai me fazer reviver esse clima bastante familiar, de quando eu escutava os discos de vinil dos Beatles na vitrola de casa”, conta Rafael Adorno, que neste show irá assumir a bateria e os vocais.

O show tem classificação livre e os ingressos custam R$ 20,00, adicionados de R$ 3,00 de taxa da plataforma, e podem ser adquiridos pelo site https://www.sympla.com.br/evento . O Hard Rock Cafe fica na rua Edgar Rodrigues, nº 200, no bairro Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Outras informações por meio do telefone (16) 98210-2318, site e no perfil do restaurante nas redes sociais: @hrc.ribeiraopreto.

Sobre o Hard Rock Cafe Ribeirão

Maior rede de restaurantes temáticos do mundo, o Hard Rock Cafe Ribeirão Preto é o único do Brasil localizado dentro de um estádio de futebol e faz parte dos espaços de entretenimento da Arena Nicnet. A casa possui dois andares, palco e um deck exclusivo com vista para a arquibancada, onde os frequentadores podem assistir a jogos de futebol, shows e outros eventos.

Assim como em todas as unidades pelo mundo, a decoração inclui uma coleção de itens originais, pertencentes a ícones do rock, como uma guitarra de Paul McCartney e um baixo de Gene Simmons, da banda KISS. A Rock Shop® do Hard Rock Cafe Ribeirão Preto oferece itens inspirados pela música e tradicionais da grife Hard Rock Cafe, além de produtos inspirados na cidade.

Serviço

Show “Os Garotos de Riberpool”

Data: 5 de abril (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Hard Rock Cafe, Arena Nicnet

Endereço: rua Edgar Rodrigues, 200 – Santa Cruz

Ingressos: R$ 20, no site da Sympla (clique aqui)