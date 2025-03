Show do Capital Inicial arrecada 1,6 tonelada de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade Com ingressos esgotados, apresentação reuniu mais de 5 mil pessoas no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet no último sábado, dia 22 e promoveu... Cartão de Visita|Do R7 25/03/2025 - 18h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com ingressos esgotados, apresentação reuniu mais de 5 mil pessoas no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet no último sábado, dia 22 e promoveu ação social em parceria com a entidade

Se em cima do palco a Banda Capital Inicial deu um verdadeiro show com a turnê que celebra os 25 anos do álbum acústico, fora dele, a solidariedade também teve seu espaço. A apresentação, realizada no último sábado, 22, reuniu mais de 5 mil pessoas e arrecadou 1,6 tonelada de alimentos que foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) da Prefeitura de Ribeirão Preto.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre os promotores do show, Talk Produções e For All, e o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Preto, com apoio de diversas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuaram como voluntárias na coleta das doações.

‌



“A cultura tem um papel transformador e pode ser uma ferramenta de mobilização social. Estamos muito felizes com a adesão do público e por colaborar com uma causa tão importante ao lado do Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Preto”, afirma Cristiano Rezende, da Talk Produções.

A presidente do FSS, Carol Silva, ressaltou a importância da parceria. “Eles tiveram a sensibilidade social em ajudar as entidades. São produtores que fazem trabalhos culturais exemplares na cidade e mostraram empatia com a população em situação de fragilidade social. Fez toda a diferença a atitude deles.”

Os alimentos arrecadados já começaram a ser separados e distribuídos entre as OSCs, que farão o repasse às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelas entidades.