Show Gratuito "Elas Cantam Minas" Celebra Compositoras Mineiras em Extrema (MG) No dia 15 de novembro, o Cine Teatro de Extrema, MG, será palco de uma única apresentação do show "Elas Cantam Minas"

No dia 15 de novembro, o Cine Teatro de Extrema, MG, será palco de uma única apresentação do show “Elas Cantam Minas”, que destaca a musicalidade do Estado por meio das vozes de três grandes intérpretes. Tatá Black, Maitê Dias e Bárbara Rosa vão homenagear algumas das mais renomadas compositoras da cena contemporânea brasileira, trazendo ao público um repertório que inclui clássicos de Clara Nunes, Urias, Marina Sena e Ana Carolina.



O espetáculo, dividido em três atos, contará com a abertura da DJ Ruth Dalps, que promete agitar o saguão do teatro com uma performance de clássicos e novas músicas da MPB remixadas.



A realização é de Braiam Lincon, do Festival LGBTQIAP+ de Extrema, e Lucas Arena, da Festa Aceita e Festival Mais Diversidade, sob apresentação de Ivanilda Braga. O evento ainda contará com um ballet composto por Giovs Oliveira, Naty Forster, Jefe Silva e Nany Guedes, além de uma banda formada por Jhow Guimarães (bateria), Murilo Herdade (guitarra/violão), Bruno Gomes (baixo/violão) e Marcio Jordan (percussão), com participações especiais de Taju Benitez (pandeiro) e Misma Nascimento (atabaque).



Com entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos pela internet, o show é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio da Prefeitura de Extrema, da Secretaria de Cultura de Extrema, do Ministério da Cultura e do Governo Federal do Brasil.



Essa apresentação promete ser uma celebração vibrante da música mineira e uma oportunidade imperdível para os amantes da arte e da cultura. Mais informações e ingressos em www.elascantamminas.com.br