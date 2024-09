Show histórico de Luizinho Gonzaga, compositor do icônico álbum "Terras do Juquery" A direção do show é assinada pelo músico Carlinhos Antunes Cartão de Visita|Do R7 03/09/2024 - 19h01 (Atualizado em 03/09/2024 - 19h01 ) ‌



A direção do show é assinada pelo músico Carlinhos Antunes

O 6º Soy Loco Por Ti Juquery, que acontece de 12 a 15 de setembro em Franco da Rocha (SP), celebra a memória e ressignificação do antigo hospital psiquiátrico do Juquery com mais de 40 atrações artísticas. Sob o tema "Calma", o festival transforma o espaço em um local de acolhimento e cura, oferecendo programação gratuita que inclui shows, debates, oficinas, espetáculos, gastronomia, feira de empreendedores locais, filmes e intervenções artísticas nos jardins e no antigo prédio da Farmácia, no Complexo Hospitalar do Juquery.

Na parte musical, o festival traz uma programação diversificada: Calmante Kaleooman aborda questões sociais e a importância da saúde mental, enquanto Carimbodélic, de Antonio Maria Novaes, combina a cultura musical amazônica com música eletrônica. O Slam no Caixote promove uma competição de poesia falada, e a Vila do Refúgio, com Abel Santiago e outros músicos, apresenta um show experimental e catártico no Complexo Hospitalar do Juquery. O Sarau Neomarginal reúne artistas de diversas regiões do Brasil em uma mistura de poesia, música e performance.

Já o encerramento, no dia 15/09, às 17h, será marcado por um show histórico e inédito , com o músico Luizinho Gonzaga, compositor de "Terras do Juquery", e que trabalhou no hospital nos anos 80. Gonzaga retorna a Franco da Rocha para apresentar suas músicas, acompanhado pela Orquestra Mundana Refugi, composta por músicos brasileiros, imigrantes e refugiados, sob a direção de Carlinhos Antunes.

Antes do show, às 15h, Luizinho Gonzaga e Carlinhos Antunes participam do bate-papo "Loucos pela Vida". O grupo "Loucos pela Vida" surgiu na década de 80, a partir de um trabalho que Luizinho Gonzaga fazia nos pátios de uma clínica feminina do Hospital Juquery, usando a música como ferramenta terapêutica. O nome foi sugerido por Carlinhos Antunes. No bate-papo, os dois relembram histórias e detalham como tudo aconteceu.

A programação inclui ainda o 5º Seminário Cultura e Saúde , aberto ao público, atividades educativas voltadas para os prestadores de serviços do CAPS, e uma exposição no MAOC - Museu de Arte de Osório César.

O 6º Soy Loco Por Ti Juquery é uma idealização e produção da Trapézio Produções Culturais; Patrocínio Redecard Itau; Apoio cultural Goethe-Institut, Museu de Arte Osório Cesar e Complexo Hospitalar do Juquery; Correalização Prefeitura de Franco da Rocha; Realização Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo.

Mais informações: www.soylocoportijuquery.com/

Serviço:

6º Soy Loco por Ti Juquery

de 12 a 15 de setembro

Complexo Hospitalar do Juquery em Franco da Rocha, MAOC,