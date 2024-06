Show inédito em São Paulo, Os Replicantes revisitam clássicos de seus 40 anos de trajetória

Alto contraste

Em 16 de maio de 1984, subia ao palco pela primeira vez Os Replicantes, banda de punk rock gaúcha, que ficou conhecida por seu som, com guitarras distorcidas, e letras provocativas que abordam questões sociais e políticas. Nos dias 5 e 6 de julho, sexta e sábado, às 20h, no Sesc Avenida Paulista, o grupo se apresenta com todos os integrantes e revisitam clássicos que marcaram a sua carreira.

Estarão no palco Julia Barth, Claudio Heinz, Heron Heinz, e Cleber Andrade e seus convidados Wander Wildner, Carlos Gerbase e Luciana Tomasi; e no repertório clássicas canções que viraram hinos do punk rock brasileiro, como “Surfista Calhorda”, “Nicotina”, “Sandina”, “Maria Lacerda”, “Festa Punk” e “Rock Star”.

Em tom de celebração, além do show estão previstos projetos comemorativos: a gravação ao vivo do show em Porto Alegre, no bar Opinião, dia 15 de agosto, para o lançamento de um vinil, pelo selo Made in Soul Records e E-discos.Net; a captação de imagens para o documentário ‘Seja Punk Mas Não Seja Burro’; o relançamento do vinil ‘O Futuro é Vortex’, pelo selo Maleta Discos; e o livro-biografia escrito por Juan Acosta e Samarone Silveira.

SERVIÇO

Show | Os Replicantes

Dias: 5 e 6 de julho de 2024. Sexta e sábado, às 20h.

Onde: Praça (Térreo)

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (Meia) e R$ 12 (Credencial plena:). Venda de ingressos online a partir de 25/6, às 17h, e nas bilheterias das unidades a partir de 26/6, às 17h.

SESC AVENIDA PAULISTA

Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo

Fone: (11) 3170-0800

Transporte Público: Estação Brigadeiro do Metrô – 350m

Horário de funcionamento da unidade:

Terça a sexta, das 10h às 21h30. Sábados, das 10h às 19h30. Domingos e feriados, das 10h às 18h30.