Alto contraste

A+

A-

Música e Emoção no Teatro Brigitte Blair

No dia 01 de agosto, às 20h, o Teatro Brigitte Blair, no Rio de Janeiro, será palco do "Tributo ao Menestrel". Hélio Ázaro promete uma noite inesquecível de música e emoção, reverenciando a brilhante trajetória de Oswaldo Montenegro, renomado cantor, compositor e artista brasileiro. Ao longo de décadas, Montenegro encantou gerações com sua trajetória repleta de arte e paixão, e agora suas canções e legado serão reverenciados por Hélio Ázaro.



Com 20 anos de carreira, Hélio Ázaro não é apenas um intérprete, mas um artista completo com vasta experiência no teatro e em apresentações musicais. Sua conexão com Oswaldo Montenegro vai além do palco: Ázaro participou da renomada Oficina de Menestréis, um curso criado por Montenegro que reúne talentos de diversas áreas artísticas para expandir seus horizontes.



"Tributo ao Menestrel" não é apenas um show; é um convite para o público mergulhar na intensa experiência de Hélio Ázaro com o homenageado. A apresentação promete uma deliciosa viagem musical, revisitando as canções que marcaram a carreira de Oswaldo Montenegro e trazendo à tona a essência de sua arte. Prepare-se para uma noite de nostalgia, emoção e celebração da música brasileira através da voz e interpretação de Hélio Ázaro.



Serviço

Show "Tributo ao Menestrel" com Hélio Ázaro celebrará Oswaldo Montenegro no Rio de Janeiro

Data: 01 de agosto

Publicidade

Horário: 20h

Local: Teatro Brigitte Blair - R. Miguel Lemos, 51 - h - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22071-000

Publicidade

Instagram: @helioazaro

Ingressos: Ingressos na plataforma online Sympla ou na bilheteria do Teatro Brigitte Blair